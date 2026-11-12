ARBA: vence el plazo para obtener hasta un 40% de descuento en deudas impositivas

La primera etapa del plan de pagos de la Agencia de Recaudación bonaerense finaliza este viernes 13 de noviembre. Desde el sábado bajarán las bonificaciones y el programa continuará hasta fin de año.

Los contribuyentes bonaerenses tienen hasta este viernes 13 de noviembre para acceder a los mayores descuentos del plan de regularización de deudas de ARBA. La primera etapa del programa permite obtener una bonificación de hasta el 40% para quienes cancelen sus obligaciones al contado. Desde el sábado, los beneficios serán menores.

El esquema de descuentos continuará vigente hasta el 31 de diciembre, pero las bonificaciones disminuirán progresivamente. Por eso, quienes busquen acceder a las condiciones más favorables deberán adherirse antes de que finalice la primera etapa.

Actualmente, el régimen contempla un 40% de descuento para el pago al contado, un 20% para quienes elijan cancelar en tres cuotas y un 15% para quienes opten por seis cuotas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el programa apunta a facilitar la regularización de las obligaciones tributarias antes de fin de año y permitir que más contribuyentes accedan a los beneficios impositivos previstos para 2027.

“Queremos que quienes tienen deudas aprovechen esta oportunidad para ponerse al día. El plan está diseñado para que los mayores descuentos se concentren en las primeras semanas y se reduzcan progresivamente. Por eso es importante no dejar pasar esta primera etapa”, señaló.

Cómo cambiarán los descuentos desde el sábado

El plan de pagos tendrá tres etapas posteriores, con bonificaciones decrecientes según la fecha de adhesión y la modalidad elegida.



Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento para pagos al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

35% de descuento para pagos al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento exclusivamente para quienes cancelen la deuda al contado.



En todos los casos, las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué impuestos y deudas incluye el régimen de ARBA

El programa permite regularizar obligaciones correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Se pueden incorporar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

También están contempladas las obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, con excepción de las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Quienes necesiten plazos de financiación más extensos podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas.

ARBA vincula el cumplimiento tributario con los beneficios de 2027

La regularización de las deudas también tendrá incidencia en el esquema de descuentos y bonificaciones impositivas que se aplicará durante 2027. Desde el organismo recordaron que estar al día con el fisco provincial será una condición necesaria para acceder a esos beneficios.

Además, el próximo año se reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento de cada contribuyente. Quienes hayan pagado sus impuestos en tiempo y forma y no hayan recurrido a moratorias o planes de regularización podrán acceder a mayores bonificaciones.

“Vamos a profundizar una política tributaria que reconozca el esfuerzo de quienes cumplen. Queremos que estar al día tenga beneficios concretos y que quienes sostienen una buena conducta tributaria a lo largo del tiempo reciban un reconocimiento aún mayor”, sostuvo Cristian Girard.

La adhesión al plan vigente se realiza completamente por internet, sin necesidad de concurrir a oficinas. Para consultar las deudas, conocer las alternativas disponibles y formalizar la incorporación, se debe ingresar al sitio oficial de ARBA: https://www.arba.gov.ar/nuevoplandepagos/.