Trenes Mitre y San Martín: interrupciones, demoras y cancelaciones en varios ramales

El ramal Retiro-José León Suárez permanece interrumpido por la rotura de un cable de alta tensión durante las obras de un paso bajo nivel. También hay demoras en otros servicios ferroviarios.

Las líneas Mitre y San Martín registran complicaciones en sus servicios ferroviarios, con interrupciones, demoras y cancelaciones en distintos ramales. El problema más importante afecta al recorrido Retiro-José León Suárez, que permanece sin circulación por una avería en un cable de alta tensión.

La interrupción se originó durante los trabajos de excavación que una empresa contratista de AUSA realiza para construir el paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas. Según informó Trenes Argentinos, el cable resultó dañado durante la jornada del miércoles.

La empresa estatal indicó que su personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente y recuperar la circulación. Mientras duren las tareas, el ramal Retiro-José León Suárez permanecerá interrumpido.

También hay demoras en otros ramales

Las complicaciones no se limitan a ese recorrido. El ramal Retiro-Mitre también funciona con demoras y cancelaciones debido a fallas en el suministro eléctrico.

A su vez, la línea San Martín presta un servicio limitado entre las estaciones José C. Paz y Retiro por un incidente vial ocurrido cerca de la estación Muñiz, en el partido de San Miguel.

De esta manera, las dos líneas ferroviarias presentan afectaciones en distintos tramos, aunque por causas diferentes.