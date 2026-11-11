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13
Nov
2026
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San Fernando

San Fernando: miles de vecinos mostrarán sus trabajos en la Expo Talleres Culturales

San Fernando: miles de vecinos mostrarán sus trabajos en la Expo Talleres Culturales
La muestra reunirá a participantes de más de 200 talleres municipales que exhibirán las producciones realizadas durante 2026. Será este sábado 14 de noviembre, de 15 a 22, en la Plaza Mitre, con entrada gratuita y espectáculos de música y danza.

Miles de vecinos de San Fernando mostrarán este sábado los trabajos realizados durante el año en los más de 200 Talleres Culturales que ofrece gratuitamente el Municipio. La exposición se realizará el 14 de noviembre, de 15 a 22, en la Plaza Mitre, con stands de distintas disciplinas y presentaciones de música y danza.


La Expo Talleres Culturales permitirá conocer las producciones y los avances de quienes participan de las clases que funcionan en distintos centros culturales de la ciudad. La propuesta será al aire libre, con entrada gratuita y actividades para disfrutar en familia.


Qué se podrá ver en la Expo Talleres Culturales de San Fernando


Durante la jornada habrá stands con trabajos artísticos, artesanales y de manualidades, además de producciones vinculadas con gastronomía, estética personal y diseño de indumentaria.


Entre las disciplinas que tendrán presencia estarán tejido, cotillón, bijouterie, corte y confección, encuadernación, cocina, panadería, peluquería, manicuría y kokedamas. También se exhibirán actividades vinculadas con yoga y zumba.


La programación incluirá además un escenario principal con presentaciones de música y distintos estilos de danza, entre ellos rock, salsa y folklore.


Cuándo y dónde será la muestra


La Expo Talleres Culturales se realizará el sábado 14 de noviembre, de 15 a 22, en la Plaza Mitre, ubicada en la intersección de Madero y Constitución, en San Fernando.


La exposición reunirá a participantes de los más de 200 talleres gratuitos que el Municipio desarrolla en diferentes centros culturales y permitirá compartir con la comunidad lo aprendido y producido durante 2026.

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