San Isidro revocó los permisos del Club de Golf de Boulogne y el Club Atlético Boulogne por deudas millonarias

El Club de Golf de Boulogne acumuló una deuda cercana a los $400 millones y el anexo del Club Atlético Boulogne debe más de $31 millones. El Municipio también detectó contratos no informados y obras sin autorización. Los espacios seguirán destinados a actividades deportivas y sociales.

El Municipio de San Isidro revocó los permisos de uso de dos predios deportivos de Boulogne tras detectar deudas millonarias e incumplimientos contractuales. La medida alcanza al Club de Golf de Boulogne, cuya deuda se acercaba a los $400 millones al 29 de julio de 2026, y al anexo del Club Atlético Boulogne, que acumulaba más de $31 millones.

En el caso del campo de golf, el incumplimiento del pago del canon se extendió durante doce años. La entidad dejó de abonar en julio de 2014 y nunca retomó los pagos. Según los datos del Municipio, la deuda vencida alcanzaba casi $400 millones a fines de julio de este año.

El decreto de revocación también señala irregularidades en la explotación comercial del terreno. El club cobraba a dos empresas por el uso de once estructuras publicitarias instaladas sobre la Panamericana, pero no informó esos contratos al Municipio dentro de los plazos establecidos.

A esto se sumó la realización de obras sin autorización municipal y la falta de presentación de los planos de las instalaciones.

Un predio municipal ocupado desde 1962

El Club de Golf de Boulogne ocupa un terreno municipal de 16 hectáreas desde 1962. Está ubicado frente a la Panamericana y delimitado por las calles Uruguay, la prolongación de José Figueroa Alcorta y Malvinas Argentinas.

Después de más de cinco décadas de uso gratuito, en 2013 recibió un permiso de ocupación por veinte años. El convenio establecía el pago de un canon mensual equivalente al 50% del ABL y la obligación de informar los contratos celebrados con terceros vinculados al aprovechamiento del espacio.

Tras la recuperación del predio, la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes tendrá a su cargo la administración. El decreto establece que deberá garantizarse la continuidad de la práctica del golf y ampliar las posibilidades de acceso, con prioridad para los vecinos de San Isidro.

El Municipio también anticipó que buscará comunicarse directamente con los socios y vecinos durante los próximos días para escuchar sus inquietudes y explicar cómo continuará el funcionamiento del espacio.

También revocaron el permiso del anexo del Club Atlético Boulogne

La decisión municipal incluye otro terreno de 20.000 metros cuadrados ubicado sobre la calle Uruguay, utilizado por el anexo del Club Atlético Boulogne.

En este caso, la deuda vencida superaba los $31 millones por la falta de pago del canon desde marzo de 2020. Además, el Municipio constató que otras instituciones utilizaban las canchas mediante contratos de alquiler y subalquiler que no habían sido informados.

Una vez restituido el espacio, la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes asumirá también su administración y deberá garantizar la continuidad de las actividades deportivas y sociales.