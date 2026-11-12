Murió Nicolás Aragón, el policía federal baleado durante un robo en Merlo

Nicolás Aragón falleció este viernes en el Hospital Héroes de Malvinas, donde permanecía internado en grave estado. Había sido atacado por dos delincuentes que lo interceptaron cuando circulaba en motocicleta y le robaron el arma reglamentaria.

Nicolás Aragón, cabo primero de la Policía Federal Argentina, murió este viernes en el Hospital Héroes de Malvinas, donde permanecía internado en grave estado tras recibir disparos durante un intento de robo en Merlo. Dos delincuentes lo habían interceptado mientras circulaba en motocicleta y le sustrajeron su arma reglamentaria antes de escapar.

El ataque le provocó heridas de extrema gravedad. Según el parte médico del hospital, el efectivo presentaba lesiones en una pierna y en un pulmón, una fractura medular y daños en la vena cava, además de lesiones biliares e intestinales.

La muerte del policía motivó un pronunciamiento de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial en X y aseguró que trabajarán para identificar y detener a los responsables.

“Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires”, escribió la funcionaria.

También manifestó su acompañamiento a los familiares, allegados y compañeros de la fuerza: “Acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento”.

En el mismo mensaje, Monteoliva se refirió a los delincuentes que participaron del ataque y afirmó: “A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia”.

Cómo fue el ataque al policía federal

Aragón fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta cuando circulaba por el partido bonaerense de Merlo. Los asaltantes lograron quitarle el arma reglamentaria y, durante el episodio, le dispararon.

Como consecuencia de las heridas, el cabo primero fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento este viernes.

La ministra de Seguridad anticipó que buscarán localizar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia.