Mauro Icardi declaró en la Fiscalía de Tigre, negó las agresiones y presentó pruebas

El futbolista estuvo más de una hora en la Fiscalía acompañado por su abogado, Francisco Oneto. La defensa también solicitó las entrevistas en cámara Gesell de las niñas y apeló la prohibición de acercamiento por 45 días.

Mauro Icardi declaró este jueves durante más de una hora en la Fiscalía de Tigre, donde negó haber ejercido violencia contra Francesca, su hija mayor con Wanda Nara, y aportó videos y otras evidencias para respaldar su versión sobre el episodio ocurrido el 6 de noviembre en su casa de Nordelta.

El futbolista llegó minutos antes de las 10 acompañado por su abogado penalista, Francisco Oneto, y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Fue su representante quien explicó los principales puntos de la presentación y confirmó que la defensa entregó material para que sea sometido a las pericias correspondientes.

“Él declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos. No hubo agresiones”, sostuvo Oneto. Según explicó, el conflicto comenzó cuando la menor quiso organizar una reunión y su padre no se lo permitió, lo que derivó en una discusión.

El abogado también afirmó que Icardi negó cualquier episodio de violencia y señaló que la defensa solicitó las dos entrevistas en cámara Gesell de las niñas. Además, mencionó que la lesión de menisco que presentaba Francesca sería anterior al episodio que se investiga.

La apelación por la restricción de acercamiento

Otro de los puntos abordados tras la declaración fue la prohibición de acercamiento que pesa sobre el futbolista durante 45 días. Oneto confirmó que la medida fue apelada, aunque aclaró que todavía no existe una resolución sobre ese planteo.

El representante legal también indicó que Icardi podría volver a declarar si la investigación lo requiere. Al retirarse de la Fiscalía, expresó su conformidad con la presentación judicial: “Nos vamos conformes de la fiscalía; ahora parece que se respeta más la equidad de las partes”.

La declaración se produjo después de que la defensa cuestionara públicamente el desarrollo de la investigación y reclamara que el delantero tuviera la posibilidad de exponer su versión. En un comunicado difundido el martes, Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro habían planteado: “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”.

En ese documento, los abogados también cuestionaron que las medidas adoptadas hasta ese momento se hubieran basado, según su postura, en el relato de una sola de las partes.

Cómo comenzó la causa por la denuncia de Wanda Nara

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando un llamado al 911 derivó en un procedimiento policial en la propiedad de Icardi en Nordelta.

La denuncia presentada por Wanda Nara señaló que Francesca habría atravesado una situación de violencia durante su estadía con su padre. La presentación también motivó un allanamiento para recuperar pertenencias de la menor que, según la denuncia, el futbolista se habría negado a entregar.

En el episodio también quedó involucrada Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Icardi, quien habría intervenido durante la discusión que se produjo en la vivienda.

Su abogado, Agustín Rodríguez, habló sobre la situación de la actriz y sostuvo que atraviesa un momento difícil por un conflicto que, desde su interpretación, corresponde al ámbito familiar de su pareja.

“Me imagino que Mauro Icardi debe estar pasando uno de los peores momentos”, manifestó el letrado durante una entrevista televisiva. En esa misma intervención consideró que el futbolista es “víctima” de la situación que atraviesa.

Rodríguez aclaró que el caso no involucra directamente a la familia de Suárez, aunque señaló que la actriz acompaña a su pareja.