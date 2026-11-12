AySA: postergaron hasta diciembre la firma del contrato de venta del 90% de la empresa

La firma prevista para este viernes 13 de noviembre se trasladó al 17 de diciembre, a pedido de los abogados del consorcio adjudicatario. El Gobierno aceptó la prórroga y mantiene, por ahora, la previsión de que el nuevo operador asuma entre enero y febrero de 2027.

La firma del contrato para concretar la venta del 90% de AySA se postergó del 13 de noviembre al 17 de diciembre. La decisión del Gobierno respondió a un pedido de los abogados del consorcio adjudicatario, que solicitaron más tiempo para revisar la documentación antes de cerrar la operación.

La nueva fecha será formalizada mediante una resolución que se publicará este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. De esta manera, quedará sin efecto el plazo establecido por la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, que había fijado esa jornada como límite para la firma.

Según los fundamentos de la decisión, el pedido de prórroga se encuentra dentro de los márgenes previstos en el pliego de la licitación. Por ese motivo, el Gobierno aceptó extender el plazo hasta mediados de diciembre.

Quiénes comprarán el 90% de AySA

El consorcio ganador está integrado por Rowing SA, Transclor SA, Arcos Saneamento e Participações SA, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, y PHX Aqua AR B.V., de Países Bajos. El grupo es liderado por Walter Román y presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% de la compañía.

La propuesta superó en casi un 20% la presentada por el segundo oferente, el Grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones.

La operación contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla por otros diez. El pliego establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y compromisos de infraestructura por USD 15.040 millones a lo largo de todo el período concesionado. Las obras que se incorporen quedarán como activos del Estado cuando finalice la concesión.

Un proceso que ya había tenido otras demoras

La postergación de la firma no es el primer cambio en el cronograma de la licitación. En agosto, la apertura de las ofertas técnicas, prevista inicialmente para el 27 de ese mes, se trasladó al 15 de septiembre a pedido de empresas interesadas.

Las propuestas económicas se abrieron el 8 de octubre y la adjudicación quedó formalizada el 22 de octubre mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía.

Pese al nuevo aplazamiento, por ahora no se modificó la previsión de que el consorcio privado tome el control de la empresa entre enero y febrero de 2027.

Qué pasará con las tarifas de agua y cloacas

Mientras avanza el proceso de transferencia, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tiene pendiente resolver sobre la propuesta de actualización tarifaria presentada en la audiencia pública del 27 de octubre.

El esquema contempla una reclasificación de los coeficientes zonales y aumentos para cerca del 60% de los usuarios residenciales, con una suba promedio del 22,6%. Para otro 20% se prevén reducciones, mientras que el resto no tendría modificaciones.

La decisión sobre ese esquema seguirá bajo la conducción actual del organismo hasta que el consorcio adjudicatario asuma el control de AySA.

Además, las tarifas y las inversiones correspondientes al período 2027-2031 ya están establecidas en el pliego de la licitación. Por lo tanto, el nuevo operador no tendrá la posibilidad de definir una estructura tarifaria propia durante esa primera etapa. La revisión integral está prevista para el cuarto año de la concesión, cuando se establecerán las condiciones para el ciclo 2032-2036.

AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.