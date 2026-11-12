San Fernando celebró el Día de la Tradición con peñas y grandes artistas folklóricos

Los festejos se desarrollaron en el Parque del Bicentenario y en la Parroquia Santa Teresita de Virreyes. Hubo peñas, música en vivo, danzas tradicionales y las presentaciones de Emiliano Zerbini y Leandro “Lele” Lovato.

San Fernando celebró el Día de la Tradición con dos encuentros que reunieron a artistas, agrupaciones folklóricas y bailarines de la zona norte. Las actividades se realizaron el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Parque del Bicentenario y la Parroquia Santa Teresita de Virreyes, con las presentaciones centrales de Emiliano Zerbini y Leandro “Lele” Lovato.

Uno de los momentos destacados fue la 34ª edición de la Misa del Folklorista, que convocó a más de 150 bailarines de agrupaciones y ballets de zona norte. La celebración religiosa estuvo acompañada por música y danzas tradicionales, y concluyó con el espectáculo del músico rosarino Leandro Lovato.

El artista expresó su emoción por regresar a la ciudad después de 12 años: “Estoy muy contento, muy emocionado y muy feliz. Hace 12 años vine la última vez y es hermoso poder retornar y encontrarnos de nuevo”.

También destacó el acompañamiento del Municipio a esta celebración: “Agradezco y me encanta que el municipio esté participando, ayudando y acompañando este espacio familiar, muy importante en una sociedad”.

Dos jornadas de folklore en distintos escenarios

El sábado 7, el Parque del Bicentenario, ubicado en Pasaje Los Pinos y Beruti, fue escenario de una peña a cielo abierto con clases de baile, patio gastronómico y actuaciones de artistas locales e invitados.

El cierre estuvo a cargo del cantante y compositor cordobés Emiliano Zerbini. También participaron Los Chipaqueros, Por Seguir Andando, Talleres Municipales, Ceibalitos, Sangre Guarany, Milagro del Tiempo, invitados especiales de los Juegos Bonaerenses 2026, Male Ausqui, La Popular Compañía de Danzas y Argendance.

La programación continuó el domingo 8 en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en Sobremonte 2485, en Virreyes. Allí se realizó la tradicional Misa del Folklorista, seguida por presentaciones musicales y de danza de artistas, agrupaciones y ballets.

Entre los participantes estuvieron Armando Silva, Troperos de Salta, Ana Carranza, Quique Demarco, La Bolada Folk, Vero Grosso, Jáleri Folklore, El Ceibal, Sociedad de Fomento Nueva Victoria, La Cuatrera, Por Seguir Andando, Tiempo de Chacarera, Grupo Nanay, Juntando Sueños, Lo que Vendrá y Talleres Municipales, bajo la dirección de Claudio Gauna.

El balance de los organizadores

El secretario de Cultura de San Fernando, Néstor Torchia, destacó la participación de artistas locales y músicos invitados durante las dos jornadas: “Ha sido un fin de semana a puro folklore con muchos artistas sanfernandinos tanto en canto como en baile y grandes cierres con músicos invitados. Contento de acompañar estos eventos que son para toda la familia”.

Por su parte, Claudio Gauna, uno de los organizadores de la Misa del Folklorista, resaltó la convocatoria: “¡Tuvimos más de 150 bailarines de agrupaciones y ballets de zona norte y un patio folklórico lleno de gente!”.

También agradeció el acompañamiento de los folkloristas locales, el Municipio y el intendente Juan Andreotti.