San Isidro suma 20 motos al patrullaje y amplía su flota a 60 unidades

La Municipalidad incorporó 20 Honda NX500 y elevó a 60 las unidades destinadas a la prevención. La renovación se acompaña con la capacitación de 25 oficiales para conducir motos de mayor cilindrada y trabajar junto a efectivos de la Policía Bonaerense.

La flota de motos de la Patrulla Municipal de San Isidro pasó de 40 a 60 unidades con la incorporación de 20 Honda NX500. La ampliación del equipamiento está acompañada por la formación de nuevos conductores y apunta a fortalecer los recorridos preventivos en el distrito.

Las nuevas motocicletas son de mayor cilindrada y tienen capacidad para transportar a dos personas: un Oficial de Seguridad municipal y un efectivo de la Policía Bonaerense. La modalidad bitripulada permitirá desarrollar tareas conjuntas y ampliar la cobertura territorial.

De 10 oficiales habilitados a una nueva etapa de capacitación

La renovación de la flota también está vinculada con la preparación del personal. En octubre, 25 oficiales egresaron del Centro de Formación Santa Rita después de completar una capacitación específica para conducir motocicletas de más de 300 cc y unidades bitripuladas.

Además, recibieron una certificación oficial del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El antecedente permite dimensionar el cambio: en 2023, San Isidro contaba con 40 motos, pero solamente 10 oficiales tenían la habilitación necesaria para conducirlas. Desde entonces, el Municipio impulsó un programa de formación para ampliar la cantidad de agentes preparados.

Lanús destacó la inversión en equipamiento y formación

Durante la presentación de las nuevas unidades, el intendente Ramón Lanús vinculó la ampliación de la flota con la profesionalización del personal municipal.

“Desde el primer día decidimos revalorizar y profesionalizar el rol del Oficial de Seguridad Municipal. Por eso invertimos en su formación y los dotamos de equipamiento. Ahora incorporamos vehículos de mayor cilindrada que les permitirán realizar su trabajo con mayor agilidad y rapidez. El objetivo final es muy simple: que los vecinos puedan vivir más tranquilos y sin miedo”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Martín López, explicó que las motos forman parte de un esquema que integra distintos recursos de prevención.

“El Sistema de Seguridad Municipal combina oficiales preparados, patrullas, motos, cámaras, lectoras de patentes y un Centro de Operaciones Municipal que coordina y dirige la respuesta. Cada recurso cumple una función y trabaja de manera articulada para fortalecer la prevención y dar respuesta a los vecinos”, señaló.

El rol del Centro de Operaciones Municipal

El sistema de seguridad local también incluye patrullas municipales, cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Desde el Centro de Operaciones Municipal, el monitoreo de las calles funciona las 24 horas y permite coordinar la intervención ante emergencias y situaciones sospechosas.

Con las 20 Honda NX500 incorporadas, San Isidro alcanza las 60 motos destinadas al patrullaje diario, dentro de un esquema que combina presencia territorial, tecnología y trabajo conjunto entre oficiales municipales y efectivos policiales.