Intentó robarle la cartera a una mujer en Florida, lo siguieron por las cámaras y lo detuvieron

Un vecino alertó sobre el intento de robo a una mujer mediante el dispositivo ubicado en avenida Maipú e Hipólito Yrigoyen. El Centro de Monitoreo ESCUDO siguió los movimientos del sospechoso y coordinó el operativo policial.

Un hombre fue aprehendido en Florida, partido de Vicente López, luego de que un vecino activara un Punto Seguro para alertar sobre un intento de robo a una mujer. El sistema de cámaras del Centro de Monitoreo ESCUDO permitió seguir los movimientos del sospechoso y coordinar la intervención policial que terminó con su detención.

La alerta se produjo en la zona de avenida Maipú e Hipólito Yrigoyen. Según el relato de la mujer a los efectivos, el hombre habría intentado sustraerle la cartera. La víctima manifestó su intención de realizar la denuncia correspondiente.

A partir del aviso, los operadores de ESCUDO comenzaron a reconstruir el recorrido del sospechoso mediante las cámaras de videovigilancia. Las imágenes permitieron observar que había transitado por Hipólito Yrigoyen, ingresado brevemente a un comercio y continuado luego hacia el supermercado Coto de la zona.

El seguimiento por cámaras y la intervención policial

Los operadores lograron localizar al hombre en las inmediaciones del supermercado y coordinaron el envío de efectivos policiales y personal motorizado para intervenir.

Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron a la mujer y, tras recibir su relato, aprehendieron al sospechoso. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 2ª de Florida, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Cómo funcionan los Puntos Seguros de Vicente López

Vicente López cuenta con más de 200 Puntos Seguros distribuidos en sus barrios. Los dispositivos permiten solicitar asistencia ante situaciones de inseguridad, accidentes de tránsito o emergencias médicas.

Cada uno dispone de un botón de emergencia, una cámara y un sistema de audio que establece una conexión directa con los operadores del Centro de Monitoreo ESCUDO.

Cuando se activa una alerta, el personal puede observar lo que sucede en el lugar y coordinar la intervención de la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense, el SAME, Bomberos o Defensa Civil, de acuerdo con el tipo de emergencia.

El sistema se complementa con más de 2.600 cámaras de videovigilancia y el monitoreo permanente del centro ESCUDO, que permite recibir alertas, observar situaciones y coordinar intervenciones en tiempo real.