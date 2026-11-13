San Isidro realizará la Expo Empleo 2026 con más de 40 empresas y oportunidades laborales

La jornada será el martes 17 de noviembre en Villa Adelina, con entrada gratuita. Habrá espacios de reclutamiento, simulacros de entrevistas, talleres y charlas sobre empleabilidad. Ya está habilitada la inscripción online.

Más de 40 empresas de distintos sectores participarán de la Expo Empleo San Isidro 2026, una jornada gratuita que permitirá acercar currículums, conocer búsquedas laborales y participar de actividades de capacitación. El encuentro será el martes 17 de noviembre, de 10 a 16, en el Parque Público del Golf de Villa Adelina.

La actividad se desarrollará en Luis María Drago 299 y contará con espacios individuales para que las empresas presenten sus oportunidades laborales, programas de pasantías y propuestas de formación profesional. La participación requiere una inscripción previa mediante un formulario digital.

Entre las firmas confirmadas figuran Carrefour, Coto, BBVA Francés, Prosegur, Parque de la Costa, Farmaplus, Cencosud —con sus cadenas Jumbo, Disco, Easy y Makro—, Grupo Bistro, Neumen y La Parolaccia, entre otras.

Entrevistas, talleres y capacitación para quienes buscan trabajo

Además del contacto directo con empleadores, la Expo Empleo ofrecerá simulacros de entrevistas laborales y distintas charlas y talleres a cargo de especialistas del ámbito público y privado, universidades, fundaciones y consultoras de Recursos Humanos.

Los contenidos incluirán temáticas vinculadas con el Primer Empleo, el Empleo +45, las habilidades blandas y la comunicación digital, entre otras competencias relacionadas con el mercado laboral.

“Es una oportunidad única para los vecinos de San Isidro de conectar en forma directa con más de 40 empresas, postularse y dejar su CV para distintos empleos, conocer más en profundidad el mercado y qué perfiles están buscando hoy las empresas, además de capacitarse en las distintas mesas que llevaremos adelante”, comentó Nicolás Yocca, director general de Trabajo de San Isidro.

La jornada contará con el apoyo de Ceconsud y BCR (Distribución y Abastecimiento Integral).

El antecedente de la primera Expo Empleo

La edición inaugural, realizada en 2025, reunió a más de 40 empresas y cerca de 3.000 personas. Durante ese encuentro también se presentó formalmente el Portal de Empleo de San Isidro, que actualmente cuenta con más de 140 empresas registradas.

La plataforma ofrece herramientas e inteligencia artificial orientadas a mejorar la experiencia tanto de las personas que buscan trabajo como de las empresas que publican sus vacantes.

La Expo Empleo se inscribe en una política municipal de articulación con empresas, pymes y comercios locales, que también incluye el programa Oficina de Empleo en tu Barrio, donde se desarrollan talleres de habilidades blandas y entrevistas presenciales con compañías radicadas en el distrito.

Cómo inscribirse a la Expo Empleo San Isidro 2026

La participación será gratuita, pero requiere una preinscripción a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción a la Expo Empleo San Isidro 2026.

El encuentro está previsto para el martes 17 de noviembre, de 10 a 16, en el Parque Público del Golf, ubicado en Luis María Drago 299, Villa Adelina. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al miércoles 18 de noviembre.