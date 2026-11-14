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Policiales / Tigre

Tigre: detuvieron a dos hombres que robaban cables en Don Torcuato tras ser detectados por cámaras

Tigre: detuvieron a dos hombres que robaban cables en Don Torcuato tras ser detectados por cámaras
El sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre registró el hecho durante la madrugada en Gallardo y Santa María de Oro. Personal municipal y efectivos policiales interceptaron a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Dos hombres fueron detenidos en Don Torcuato, partido de Tigre, luego de que las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaran que estaban cortando y robando cables de la vía pública. El episodio ocurrió durante la madrugada en la esquina de Gallardo y Santa María de Oro.


La intervención se inició cuando los operadores del sistema de monitoreo advirtieron los movimientos de los sospechosos y dieron aviso para desplegar un operativo en la zona.


A pocos metros del lugar del hecho, agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron a los dos hombres y los aprehendieron.


Luego fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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