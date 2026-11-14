La Feria Argentina abrió en San Isidro con gastronomía, música y más de 80 marcas

El Centro Municipal de Exposiciones reúne este sábado y domingo a productores, artesanos y emprendedores de todo el país. Habrá gastronomía típica, degustaciones, talleres y espectáculos, con parte de la recaudación destinada a TECHO.

La primera edición de La Feria Argentina 2026 comenzó este sábado en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, donde durante el fin de semana se reúnen más de 80 marcas, productores, artesanos y emprendedores de distintos puntos del país. La propuesta incluye gastronomía típica, degustaciones, talleres de oficios y espectáculos en vivo.

La actividad se desarrolla también el domingo 15 de noviembre, de 11 a 20, con una entrada desde $10.000 que puede adquirirse en el lugar o mediante la plataforma Passline. Parte de lo recaudado será destinado a TECHO, para acompañar sus proyectos de vivienda, integración socio urbana y desarrollo comunitario en asentamientos populares.

El encuentro propone un recorrido por distintas expresiones de la cultura y las tradiciones argentinas. En el Mercado Argentino participan más de 80 marcas con mates, indumentaria, objetos de diseño y productos regionales, mientras que el espacio gastronómico reúne platos como asado, empanadas, locro y choripán, además de propuestas vinculadas al mate, los vinos y el dulce de leche.

También hay sectores destinados a catas guiadas y degustaciones de yerbas, vinos y gin de producción nacional, estas últimas actividades reservadas para mayores de 18 años. La programación se completa con demostraciones de oficios tradicionales, talleres interactivos y un escenario con música en vivo.

Una peña folklórica para cerrar el sábado

La primera jornada tendrá una actividad especial desde las 20 y hasta la medianoche: una peña folklórica conducida junto a Jovita Folk. La propuesta contará con música en vivo, baile y gastronomía, además de las presentaciones de Agustín Day, el dúo ECOS Folklore y Entre Latas, entre otros artistas.

Felipe de los Heros, organizador de la feria, explicó el sentido de la iniciativa: "La Feria Argentina nace como un punto de encuentro para compartir todo eso que forma parte de nuestra vida cotidiana, nuestra cultura y nuestra identidad. Queremos ofrecer una experiencia para encontrarnos con lo nuestro desde distintos lugares: en los sabores que conocemos, en la música que escuchamos, en los oficios, los objetos, las costumbres y las formas de hacer que nos representan".

La Feria Argentina 2026 continuará este domingo en el Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en Del Barco Centenera y el Río, calle 1 interna, en San Isidro.