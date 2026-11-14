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Tigre

Tigre realizó la Gala de Patín Artístico 2026 con participantes de sus polideportivos

Tigre realizó la Gala de Patín Artístico 2026 con participantes de sus polideportivos
La muestra se realizó durante dos noches consecutivas en el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar. Participaron alumnas de distintos espacios deportivos municipales, que presentaron coreografías y exhibieron lo aprendido durante el año.

Las alumnas de los polideportivos de Tigre fueron protagonistas de la Gala de Patín Artístico 2026, una muestra que se desarrolló durante dos noches consecutivas en el Polideportivo Mariano Moreno, ubicado en Troncos del Talar. Allí presentaron distintas coreografías con las que compartieron parte del trabajo realizado durante el año.


La exhibición reunió a niñas y jóvenes que participan de las actividades deportivas del distrito. Las presentaciones combinaron música, vestuarios y diferentes propuestas coreográficas ante la presencia de familiares y autoridades del Gobierno local.


Además de mostrar lo aprendido en las clases, los encuentros permitieron reconocer el trabajo de los profesores y el acompañamiento de las familias durante el proceso de formación de las participantes.


La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, destacó la convocatoria y la realización de las dos jornadas: "Estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido en estos dos días de la gala para que puedan participar todas las chicas. Seguimos trabajando para mejorar y brindar mayor calidad a las propuestas deportivas para el disfrute de la comunidad".


Con estas presentaciones, los polideportivos de Tigre cerraron un nuevo año de actividades de patín artístico, con una muestra que tuvo como protagonistas a las participantes de la disciplina.

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