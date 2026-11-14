Remeros Brickell: el oficialismo salió al cruce de Rovira y defendió la aprobación de los 11 pisos

Después de que el concejal de Fuerza Tigre cuestionara la aprobación de tres pisos adicionales para el complejo inmobiliario, el oficialismo municipal y Diego Avancini defendieron el alcance de la ordenanza y apuntaron contra los argumentos del Frente Renovador.

La polémica por la aprobación de los tres pisos adicionales para el complejo Remeros Brickell sumó una nueva respuesta política en Tigre. El oficialismo municipal, identificado con el zamorismo, y el concejal de La Libertad Avanza, Diego Avancini, cuestionaron los argumentos del Frente Renovador y defendieron el alcance de la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante.

La reacción se produjo después de que el concejal de Fuerza Tigre Sebastián Rovira cuestionara la decisión legislativa de permitir que el emprendimiento ubicado sobre el Camino de los Remeros pasara de ocho a once pisos. El edil había puesto el foco en que una de las tres torres ya estaba construida con esa altura antes de la aprobación del Concejo y había planteado interrogantes sobre la legitimidad institucional de la decisión.

Frente a esos cuestionamientos, desde el oficialismo sostuvieron que la ordenanza no otorga permisos de construcción, no autoriza automáticamente modificaciones edilicias ni concede excepciones a las normas urbanísticas vigentes. También señalaron que el Frente Renovador trasladó la discusión a las redes sociales mediante publicaciones que identificaron a los concejales que acompañaron la iniciativa.

Los cuestionamientos a los argumentos de Fuerza Tigre

La respuesta política apuntó directamente a las intervenciones de los concejales massistas durante el tratamiento legislativo. Desde el sector que defendió la ordenanza sostuvieron que los argumentos expuestos posteriormente ante las cámaras no habían sido planteados durante el análisis del proyecto en comisión, pese a que representantes de Fuerza Tigre integraban ese ámbito.

También cuestionaron una de las afirmaciones formuladas durante la sesión, en la que se habría sostenido que “el reglamento interno está primero y después están la Constitución y las leyes”.

Para el oficialismo, esa interpretación invierte el principio de jerarquía normativa y no permite analizar correctamente el marco jurídico en el que se inscribe la decisión del Concejo Deliberante.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la difusión de fotografías de los concejales que votaron favorablemente. Desde ese espacio consideraron que el Frente Renovador presentó la aprobación como una maniobra en beneficio de intereses inmobiliarios, sin explicar el alcance concreto de la disposición legislativa.

Qué sostiene el oficialismo sobre la ordenanza

Uno de los puntos centrales de la respuesta fue diferenciar la aprobación legislativa de una autorización particular para construir.

Según explicaron, la ordenanza no concede por sí misma permisos de obra ni habilita modificaciones automáticas en los proyectos inmobiliarios. Tampoco representa una excepción general a las regulaciones urbanísticas vigentes.

La iniciativa para establecer límites de altura correspondió al Ejecutivo municipal, que envió la normativa al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento. La propuesta fue aprobada por mayoría y el Frente Renovador fue el único bloque que votó en contra, según señalaron desde el oficialismo.

La discusión se vincula con el cuestionamiento de Rovira sobre la torre de Remeros Brickell que ya había alcanzado los once pisos antes del tratamiento legislativo. Mientras el concejal de Fuerza Tigre puso en duda la legitimidad de la decisión y planteó la posibilidad de que se estuviera convalidando una construcción realizada por encima de la autorización original, la respuesta oficialista hizo hincapié en el alcance jurídico de la ordenanza y en la normativa que motivó su tratamiento.