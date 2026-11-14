Milei anunció que buscará la reelección y defendió su modelo económico

El Presidente hizo el anuncio durante la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de Casa Rosada. También defendió la apertura económica, anticipó sus objetivos comerciales para 2031 y cuestionó el modelo del gobierno anterior.

El presidente Javier Milei anunció que competirá por un nuevo mandato durante la inauguración de una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo de Casa Rosada. En su discurso también defendió la apertura económica, cuestionó las políticas del gobierno anterior y anticipó que su administración buscará ampliar los acuerdos comerciales hasta alcanzar al 90% del planeta en 2031.

“Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el mandatario durante la presentación de “Belgrano, la revolución de las ideas”, realizada en el marco de la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires.

La definición electoral apareció en un discurso en el que Milei vinculó las ideas económicas del prócer con los lineamientos de su gestión y presentó a Belgrano como uno de los antecedentes históricos del pensamiento liberal en el país.

Milei reivindicó las ideas económicas de Belgrano

Al referirse al creador de la Bandera Nacional, el Presidente lo definió como “uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra” y como “el primer economista moderno del Río de la Plata”.

“Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental”, sostuvo.

Milei también destacó la posición de Belgrano frente al monopolio comercial y su concepción sobre el origen de la riqueza.

“Recuperar a Belgrano en toda su dimensión”, planteó como objetivo de la muestra, al recordar que el prócer “combatió al monopolio durante toda su vida” y “entendía que la riqueza venía del trabajo, la producción y el intercambio”.

“Pensó una sociedad nueva antes de que existiera la Argentina como la conocemos. Fue un impulsor del crecimiento económico”, agregó.

La apertura económica y los objetivos comerciales para 2031

El mandatario trasladó luego esa interpretación histórica a la política económica de su administración. En ese tramo, enumeró los tres pilares que considera centrales para el crecimiento: la desregulación, la apertura de la economía y el capital humano.

“Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, expresó.

También cuestionó el modelo económico del gobierno anterior, al que caracterizó por sostener un mercado interno sin apertura comercial.

“Lo que hizo Argentina fue cerrarse cada vez más, y cada vez nos hicimos más pobres. Cuando llegamos al poder, comercializábamos con el 10% del planeta. Hoy lo hacemos con el 30% y cerramos más de 500 acuerdos comerciales”, afirmó.

En ese contexto, adelantó uno de los objetivos de su administración para los próximos años: “llegar para 2031 a comercializar con el 90% del planeta”.

Milei también planteó que buscará continuar con la reducción de impuestos para “devolverle a los argentinos US$500.000 millones, lo que tenemos de deuda total”.

Al cerrar esa parte de su exposición, volvió a tomar a Belgrano como referencia para su propuesta económica: “Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente. Él vio el futuro del país a través de la libertad”.

Diego Valenzuela presentó la muestra en Casa Rosada

Antes del discurso presidencial habló el senador bonaerense Diego Valenzuela, ideador de la exposición dedicada al prócer.

El legislador definió a Belgrano como “un intelectual con todas las letras” y explicó que la propuesta busca mostrar una mirada más amplia sobre su trayectoria.

“No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida y ampliar el conocimiento que se tiene sobre él”, señaló.

La muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” reúne distintas facetas y actividades menos conocidas del prócer, entre ellas su perfil intelectual, sus ideas anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar.

Durante la actividad, Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.