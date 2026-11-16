San Isidro extendió por 90 días la suspensión de las fotomultas y revisará su ubicación

El Municipio de San Isidro tendrá otros 90 días para revisar la ubicación y tecnología de los dispositivos. Mientras tanto, duplicó los agentes de tránsito, incorporó vehículos y reforzó los operativos de control en las calles.

El Municipio de San Isidro prorrogó por otros 90 días la suspensión del sistema de fotomultas para avanzar en una revisión integral de la fiscalización electrónica. El nuevo esquema buscará determinar dónde instalar los dispositivos a partir de estadísticas de siniestralidad y criterios técnicos de seguridad vial. En paralelo, la comuna duplicó la cantidad de agentes de tránsito y reforzó los controles en las calles.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N.º 1100/2026 y apunta a corregir inconsistencias del sistema anterior, revisar la tecnología utilizada y ordenar los procedimientos administrativos. Entre los objetivos planteados figura que las cámaras estén ubicadas en puntos críticos por su nivel de riesgo vial y no en función de criterios comerciales.

La reformulación contempla también la búsqueda de mayor transparencia y seguridad jurídica, además de la simplificación de los trámites vinculados con la fiscalización electrónica.

Mapas de riesgo para definir dónde estarán las cámaras

La Subsecretaría de Movilidad, junto con la Secretaría de Seguridad y el servicio de emergencias médicas, trabaja en la elaboración de registros de incidentes viales y mapas de calor para identificar los cruces y corredores con mayor nivel de riesgo.

Esa información será utilizada para orientar las futuras decisiones sobre la ubicación de los dispositivos y las medidas de prevención. También se revisará la tecnología de los equipos y se analizarán experiencias de otras jurisdicciones para incorporar buenas prácticas.

Como referencia, el material difundido por el Municipio menciona experiencias de Francia y San Pablo, donde la fiscalización electrónica en sectores estratégicos permitió registrar reducciones de hasta el 44% en incidentes con heridos graves o fallecidos.

Duplicaron los agentes de tránsito y sumaron vehículos

Mientras se define el nuevo sistema de fotomultas, el Municipio reforzó los controles presenciales en las distintas localidades de San Isidro.

La dotación de Agentes de Tránsito se duplicó con la incorporación de más de 70 nuevos efectivos egresados. A ese crecimiento se sumó la incorporación de seis camionetas Renault Kangoo para tareas logísticas, 20 motos destinadas a una nueva unidad motorizada, tres camionetas Toyota y tres grúas especiales.

Los operativos se desarrollan de lunes a domingo. Durante el día se organizan en tres franjas horarias y por la noche se realizan controles de alcoholemia.

Los puestos se distribuyen en accesos, avenidas e intersecciones principales y cuentan con la señalización correspondiente.

Educación vial y obras en cruces peligrosos

La estrategia municipal también contempla intervenciones sobre la infraestructura y actividades de concientización para reducir los riesgos en la circulación.

En materia educativa, se realizaron charlas en 63 escuelas de San Isidro, que alcanzaron a 6.255 alumnos. También se llevaron adelante capacitaciones para choferes del transporte público y talleres de formación ciudadana.

En las calles, las acciones incluyen nuevas demarcaciones en avenidas principales y la instalación de reductores de velocidad en cruces considerados peligrosos.

Además, se desarrollaron campañas dirigidas a distintos sectores de la comunidad, entre ellas actividades de concientización con motociclistas que trabajan para plataformas de reparto.

Con la suspensión de las fotomultas extendida por otros 90 días, el Municipio continuará trabajando en la reformulación del sistema electrónico mientras sostiene los controles presenciales, las acciones educativas y las intervenciones de infraestructura. El objetivo declarado es orientar la política de seguridad vial hacia la prevención y la reducción de los siniestros.