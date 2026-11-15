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San Isidro

La Feria Argentina convocó a más de 6.000 personas en San Isidro

La Feria Argentina convocó a más de 6.000 personas en San Isidro
El encuentro se desarrolló durante el 14 y 15 de noviembre en el Centro Municipal de Exposiciones, con más de 97 expositores, propuestas gastronómicas, música en vivo y una iniciativa solidaria a beneficio de TECHO.

La primera edición de La Feria Argentina 2026 reunió a más de 6.000 personas durante el fin de semana en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro. El encuentro, realizado el 14 y 15 de noviembre, convocó a más de 97 expositores y combinó gastronomía, artesanías, música en vivo y actividades vinculadas con las tradiciones argentinas. Parte de lo recaudado será destinado a TECHO.


La propuesta reunió a artesanos, productores y emprendedores de distintos puntos del país, con un recorrido que incluyó un patio gastronómico, un sector de foodtrucks y degustaciones de yerbas, vinos y gin nacional. También hubo talleres interactivos, demostraciones de oficios tradicionales y propuestas de microcine.


Uno de los principales atractivos fue la Peña Folclórica del sábado por la noche, conducida junto a Jovita Folk. La programación musical incluyó las presentaciones de Agustín Day, el dúo ECOS Folklore y Entre Latas, entre otros artistas invitados. La actividad convocó al público alrededor de la música y el baile folclórico.


Parte de la recaudación será destinada a TECHO


Además de las propuestas culturales y gastronómicas, la feria incorporó una iniciativa solidaria. Parte de lo recaudado durante las dos jornadas será destinado a TECHO, organización que impulsa proyectos de vivienda, integración sociourbana y desarrollo comunitario en asentamientos populares.


Al finalizar el encuentro, Felipe de los Heros, organizador de La Feria Argentina, destacó la convocatoria y la respuesta del público.


“Estamos profundamente agradecidos con cada familia y grupo de amigos que eligió pasar este fin de semana celebrando lo nuestro en San Isidro. Ver el predio lleno nos confirma que esta propuesta llegó para quedarse y ya forma parte de la agenda cultural de la región, por esto esperamos reencontrarnos en una próxima edición. No solo celebramos la identidad y el trabajo de nuestros emprendedores, sino que logramos brindar un apoyo real a los proyectos comunitarios de la organización TECHO”, expresó.


La primera edición cerró así con una convocatoria superior a las 6.000 personas y la participación de expositores de distintas regiones del país, en una propuesta que combinó la difusión de oficios y productos argentinos con actividades culturales y un objetivo solidario.

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