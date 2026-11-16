Los recursos alcanzarán a 108 iniciativas de investigación científica, tecnológica y social. La convocatoria incluye a 30 universidades, más de 50 pymes, cooperativas y organismos públicos, a través de dos fondos provinciales que buscan vincular el conocimiento con las necesidades productivas y sociales.

La provincia de Buenos Aires destinará $3.800 millones a financiar 108 proyectos de investigación científica, tecnológica y social, que involucrarán a más de mil investigadores, 30 universidades, más de 50 pymes, cooperativas y organismos públicos. El anuncio fue realizado por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, durante un acto en el Salón Dorado.

El financiamiento se distribuirá a través de dos instrumentos: el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), que transita su quinta convocatoria, y el Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), que tendrá su primera edición.

Del total de iniciativas, 76 corresponden al FITBA y estarán destinadas a pymes, cooperativas, municipios, organismos provinciales y centros universitarios de servicios tecnológicos. Los otros 32 proyectos serán acompañados por el FONICS, con investigaciones orientadas a resolver problemáticas productivas, mejorar la gestión pública y promover el desarrollo territorial.

Dos fondos para vincular la investigación con la producción y la sociedad

El FITBA fue creado en 2021 y se convirtió en una herramienta provincial para impulsar nuevos productos tecnológicos y proyectos de innovación. Su quinta convocatoria apunta a fortalecer la relación entre el conocimiento generado en las universidades y las necesidades de los sectores productivos.

Por su parte, el FONICS incorpora una línea específica de financiamiento para las ciencias sociales y humanas. Sus 32 proyectos deberán abordar problemáticas vinculadas con el sector productivo, la gestión estatal y el desarrollo de los territorios bonaerenses.

Durante el anuncio, Kicillof defendió la continuidad de la inversión pública en investigación y destacó la participación de distintos sectores en las iniciativas seleccionadas.

“En estos tiempos difíciles, fortalecer estas políticas es una definición estratégica: estamos involucrando a mil investigadores, 30 universidades, más de 50 pymes, municipios y agencias del Estado provincial para promover el crecimiento”, afirmó el Gobernador.

Luego cuestionó la política del Gobierno nacional en materia científica: “Aunque el Gobierno nacional no lo comprenda, hay que decirlo con absoluta claridad: sin un Estado presente que invierta, no hay ciencia, no hay innovación y no hay desarrollo soberano posible”.

También sostuvo que uno de los objetivos de su gestión fue acercar el trabajo académico a las necesidades concretas de la Provincia: “Desde el primer día nos propusimos revertir la desconexión histórica entre las problemáticas reales de nuestra Provincia y el conocimiento que se generaba en las universidades”.

En ese sentido, agregó: “Estos 108 proyectos que hoy estamos acompañando son un paso más para construir espacios concretos de intercambio entre las casas de estudio y el sector productivo para responder a las necesidades de nuestro pueblo”.

Costa y el CFI destacaron el financiamiento provincial

El ministro Augusto Costa también se refirió al contexto nacional y a la decisión de sostener los programas de investigación desde la administración bonaerense.

“En un contexto en el que el Gobierno nacional abandonó el apoyo a la ciencia y la tecnología, la Provincia tomó la decisión política de sostener la inversión en esta área y acompañar a los y las investigadores”, expresó.

El funcionario añadió: “Creemos que el conocimiento es fundamental para el desarrollo bonaerense y, por eso, vamos a seguir impulsando iniciativas que permitan transformar las capacidades en soluciones concretas”.

Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó la articulación entre las universidades y el sistema productivo que promueven estas convocatorias.

“El Gobierno provincial dio en un punto neurálgico del desarrollo argentino al vincular la producción de conocimiento de las universidades con la necesidad que tiene el sistema de producción de bienes y servicios del país”, señaló.

Además, planteó: “Desde el CFI creemos que este tipo de políticas que son únicas, disruptivas y novedosas deben replicarse a lo largo y ancho de la Argentina”.

El cierre del acto estuvo a cargo de Kicillof, quien volvió a plantear diferencias con la administración nacional y defendió el modelo de inversión provincial: “Frente a un Gobierno nacional que ajusta y destruye, estamos demostrando que hay otro camino posible a través de la inversión y la generación de políticas públicas al servicio de la ciencia, la tecnología y la producción: ese modelo funciona, sirve para mejorarle la vida a la gente y se hace realidad en la provincia de Buenos Aires”.

Autoridades y representantes universitarios

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda.

Estuvieron presentes además el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar.

También asistieron la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti; el vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ricardo Serra; y los intendentes de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y de Tapalqué, Gustavo Cocconi, junto con autoridades universitarias y representantes del CFI.