La competencia se realizó en las modalidades 5K y caminata familiar de 2K, como parte de los festejos por el 99° aniversario de la localidad. Julio Zamora también recorrió las obras del teatro municipal y la renovación de la delegación.

La Carrera Comunidad Tigre reunió a más de 1.200 participantes en Don Torcuato, en una jornada deportiva que formó parte de las celebraciones por el 99° aniversario de la localidad. La propuesta incluyó una competencia de 5K y una caminata familiar de 2K, mientras que los festejos continuaron con espectáculos musicales, baile y una feria de emprendedores.

El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y destacó la convocatoria alcanzada por la competencia, que forma parte de las propuestas deportivas organizadas en las distintas localidades del distrito.

“Hubo más de 1200 participantes, un número interesante a la hora de evaluar el resultado de estas competencias que realizamos en cada una de las localidades de Tigre, es una actividad que tiene que ver con el deporte, la familia y la vida sana”, expresó el jefe comunal.

La carrera se desarrolló en dos modalidades: 5K competitiva y caminata familiar de 2K. El recorrido comprendió las calles Obarrio, Sussisi, avenida del Golf, Regina, avenida María, Reconquista, Alem, Colón, Ombú, Diego y Camacuá.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, también participó de la jornada y destacó la presencia de vecinos de distintas edades.

“Estoy muy feliz de poder acompañar a nuestra comunidad en esta hermosa carrera. El intendente está promoviendo y acompañando esta actividad que es familiar y que estuvo repleta. Nos enorgullece ver a los vecinos disfrutar, desde los más adultos hasta los más chicos”, señaló.

Entre los protagonistas deportivos estuvieron Sofía Pérez Costas, ganadora de la competencia, y Alejandro Tellechea, quien obtuvo el primer puesto en los 5K masculinos.

“Fue una carrera para probarme y buscar una mejor marca, fue dura con el calor y varias subidas. Estoy contenta con este hermoso lugar y recorrido, hubo muchos participantes. Estuvo todo organizado y práctico”, contó Pérez Costas.

Por su parte, Tellechea, integrante del Club Argentino Corredores de Fondo, valoró las características de las competencias organizadas en el distrito.

“Corro para Club Argentino Corredores de Fondo, siempre participamos acá en Tigre, nos gustan sus carreras porque es familiar y está bien organizada. Me parece buenísimo que la gente el domingo se despierte y haga actividad física por la mañana. Fui conociendo distintos lugares del distrito por esto”, sostuvo.

Las obras del teatro municipal y la delegación de Don Torcuato Oeste

En el marco de las actividades por el aniversario, Julio Zamora recorrió junto a su equipo la construcción del teatro municipal y los trabajos de remodelación de la delegación de Don Torcuato Oeste.

Sobre ambas intervenciones, el intendente señaló: “Recorrimos la delegación, que quedó hermosa, y el teatro municipal, un hito de los más importantes de la historia de Don Torcuato, lo que va a producir mucha energía cultural como en el Pepe Soriano”.

Los festejos también tuvieron como escenario la Plaza Alvear, donde se presentaron bandas locales en vivo y hubo actividades de baile y una nueva edición de la Feria Origen Tigre.

Durante el desarrollo de la competencia, los participantes contaron con puestos de hidratación y asistencia de personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), los Centros de Operaciones Tigre (COT), la Dirección General de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil.