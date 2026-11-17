El diputado entrerriano Guillermo Michel será propuesto para representar al peronismo en el Consejo de la Magistratura. La renovación de los lugares en Diputados y el Senado también abrió negociaciones y diferencias entre las principales fuerzas políticas.

Cristina Kirchner decidió impulsar al diputado entrerriano Guillermo Michel como representante del peronismo de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La elección de un dirigente vinculado a Sergio Massa, que no pertenece al núcleo más cercano al kirchnerismo, modificó las expectativas dentro del espacio y abrió distintas interpretaciones sobre el movimiento político.

Michel integra el Peronismo Federal y fue titular de la Aduana durante las gestiones de Cristina Kirchner y Massa. También ocupó funciones en la AFIP. Su candidatura será formalizada por el bloque peronista, que prevé avanzar con la presentación durante la jornada.

La decisión tiene lugar en medio de la renovación de los representantes del Congreso en el organismo encargado de intervenir en la selección y el control de los magistrados.

El peronismo pierde un representante en Diputados

La nueva composición de la Cámara baja modificó la representación parlamentaria del PJ en el Consejo de la Magistratura. Al perder la condición de primera minoría, el peronismo pasará de tener dos representantes a contar con uno.

En ese escenario, vencen los mandatos de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. La bancada considera que intentar renovar ambos lugares podría derivar en una disputa judicial por la distribución de las representaciones.

La postulación de Michel también evita una competencia interna que amenazaba con enfrentar al sector cristinista con el Peronismo Federal. De esa manera, la elección permite resolver la representación del espacio sin una votación que podía profundizar las diferencias dentro del bloque.

La señal hacia Massa y las interpretaciones dentro del peronismo

La elección del diputado entrerriano generó distintas lecturas sobre la estrategia de Cristina Kirchner. Algunos sectores del peronismo interpretan el movimiento como una señal de acercamiento hacia el espacio de Sergio Massa, antes que hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En el entorno de Michel, en tanto, consideran que la expresidenta busca ampliar su esquema de representación con un dirigente que no forma parte de su círculo político más cercano.

Otros referentes del kirchnerismo relacionan la designación con un posible cambio en la estrategia de Cristina Kirchner frente al Poder Judicial. Sin embargo, esas interpretaciones conviven con una decisión que, en lo inmediato, resuelve quién ocupará el único lugar que le corresponde al peronismo en Diputados.

PRO, Provincias Unidas y La Libertad Avanza también negocian sus lugares

La renovación del Consejo de la Magistratura no se limita al peronismo. Los demás bloques de la Cámara de Diputados también discuten quiénes ocuparán los lugares correspondientes a sus representaciones parlamentarias.

El PRO impulsa la continuidad de Álvaro González, aunque su postulación podría abrir un conflicto judicial porque actualmente integra el organismo.

Por su parte, Provincias Unidas reclama el asiento correspondiente a la tercera minoría, ya que cuenta con más diputados que el PRO. Desde este último espacio sostienen que tienen un acuerdo para conservar la representación, aunque también circula el nombre de Juan Brugge como posible candidato.

En el caso de La Libertad Avanza, le corresponden dos lugares. Para uno de ellos aparece el nombre de Gonzalo Roca, mientras que para el restante se mencionan los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz.

La disputa por la representación en el Senado

En la Cámara alta también hay negociaciones por la renovación de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

El peronismo impulsa a Eduardo Wado de Pedro y Florencia López para ocupar dos lugares. El argumento del PJ es que cuenta con 22 senadores, frente a los 21 de La Libertad Avanza, por lo que reclama conservar dos representantes.

El oficialismo, sin embargo, cuestiona la incorporación que permitió al peronismo alcanzar esa mayoría y propone un mecanismo de alternancia: que el segundo asiento se distribuya entre ambos espacios cada dos años.

El cuarto lugar en representación del Senado corresponde a la Unión Cívica Radical (UCR), que constituye la tercera minoría con 10 integrantes.

La renovación de los representantes parlamentarios deja así abiertas varias negociaciones simultáneas, con diferencias sobre la integración del organismo tanto en Diputados como en el Senado.