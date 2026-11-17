El encuentro tuvo como anfitrión al intendente Juan Andreotti y reunió a legisladores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y referentes territoriales de distintos puntos del país. La convocatoria apuntó a articular una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Dirigentes del peronismo de distintos puntos del país se reunieron en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional contra el gobierno de Javier Milei, con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales. La convocatoria reunió a referentes legislativos, territoriales, sindicales y de distintos espacios políticos, entre ellos Sergio Massa, Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Miguel Ángel Pichetto.

El encuentro tuvo como anfitrión al intendente Juan Andreotti y contó con la participación de dirigentes con responsabilidades institucionales en distintas provincias, legisladores nacionales, intendentes y referentes del peronismo. Entre los presentes también estuvieron Victoria Tolosa Paz, Natalia de la Sota, Guillermo Michel, Pedro Pesatti y Juan Manuel Olmos.

La reunión se planteó como un espacio de articulación entre distintos sectores del peronismo, con el objetivo de avanzar en una alternativa política amplia frente al oficialismo nacional.

Una convocatoria con representación federal y territorial

Entre los principales dirigentes presentes estuvieron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

También participaron Adán Bahl, Adrián Fuertes, Adrián Santarelli, Alberto Arrúa, Alberto Gelené, Aldo Leiva, Alejandro Deanes, Alejandro Dichara, Alejandro Grillo, Alexis Guerrera, Alicia Aparicio, Andrea Freitas, Andrés Rodríguez, Ayelén Rasqueti, Ayelín Mazzina, Bárbara Rossen, Bernardo Knipscheer, Blanca Cantero, Cachi Martínez, Cacho Barabaro, Candelaria de la Sota, Caren Tepp, Carlos Acuña, Carlos Bebilaqua, Carlos Cisneros, Carlos Greco, Carlos Puglielle, Carlos Rojo, Carolina Farías, Cecilia Gortari, Cecilia Moreau, Cecilia Segura, César Lescano, Claudia Neira, Claudio Ferreño, Cristian Castro, Cristian Jerónimo, Cristian Olivetti, Daniel Harrigton, Darío Gollan, Diego Giuliano, Diego Molea, Diego Segovia, Eduardo Cergnul, Emir Félix, Enrique Cresto, Esteban Sancio, Estefanía Bordoni, Estela Nedder, Eva Andreotti, Facundo Tignanelli, Federico Mochi, Federico Subieles, Fernando Rodríguez, Francisco Caporricio, Franco Aranda, Gabriela Lizana, Gastón Granados, Gastón Javier, Germán Brailar, Germán Di Cesare, Gimena López, Graciana Peñafort, Guille Snopek, Gustavo Arrieta, Gustavo Bordet, Gustavo Menéndez, Gustavo Pandiani, Héctor Cusipuma, Hernán Arranz, José Ignacio de Mendiguren, Jaime Perczyk, Javier Martínez, Javier Osuna, Jorge Chica, Jorge Difonso, Jorge Mugdise, Jorge Solá, Josefina Gladys González, Juan Andreotti, Juan Cabandié, Juan de Jesús, Juan José Amavet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Soler, Juan Manuel Valdez, Juan Manzur, Juan Martín Malpeli, Juan Monteverde, Juan Pablo de Jesús, Juan Pablo García, Juan Pablo Luque, Julián Álvarez, Katia Blanc, Kelly Olmos, Koky Araujo, Lautaro Elviter, Leandro Santoro, Leo Grosso, Lorena Arrozogaray, Lorena Núñez, Luciana Paduolo, Luciano Di Napoli, Malena Galmarini, Marcela Basualdo, Marcela Durrieu, Marcelo Barbur, Marcelo Lewandowsky, Marcos Pisano, Marianela Marclay, Mariano Arcioni, Mariano Martín Luis, Mariano Recalde, Marina Jaureguiberry, Marina Salzman, Mario Caputo, Marisa Fassi, Marisol Soriano, Martín Marinucci, Matías Lammens, Matías Molle, Matías Stevanato, Mauro Díaz Chávez, Maxi Sciani, Mayra Mendoza, Mica Ferraro, Moira Lanesan, Natalia Álvarez, Nicolás Mantegazza, Noelia Saavedra, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Mirolo, Pablo Yedlin, Pato Galmarini, Pepe Albistur, Pipi Alí, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Bravo, Ricardo Casal, Roberto Vázquez, Román Naya, Roxana Bertone, Roxana Monzón, Rubén Duso, Sabrina Selva, Sara Aparicio, Sebastián Galmarini, Sebastián Rovira, Sergio Bordoni, Sofía Vanelli, Tania Kyshaevic, Teresa García, Topo Rodríguez, Valeria Arata, Vanesa Abril, Verónica Barograf, Yamila Ruiz y Yolanda Vega.

También estuvieron Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával, junto a otros jefes comunales y referentes del peronismo de distintos puntos del país.

La marcha peronista, el mensaje de bienvenida y el cierre con inteligencia artificial

La actividad comenzó con la marcha peronista y las palabras de bienvenida de Juan Andreotti, intendente de San Fernando y anfitrión de la convocatoria. Luego se entonó el Himno Nacional.

El encuentro continuó con una intervención del streamer El Peroncho y concluyó con la proyección de un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón habla sobre los problemas de la Argentina actual y reflexiona sobre el país del futuro.