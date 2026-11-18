El seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre permitió detectar al sospechoso, alertar a un móvil policial y concretar la detención después de que abandonara el rodado e intentara esconderse en una vivienda.

Un hombre fue detenido en Don Torcuato después de llevarse una moto y tratar de escapar cuando fue detectado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT). El seguimiento permitió alertar a un móvil policial y localizarlo a pocos metros del lugar.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando operadores del COT observaron a un individuo que trasladaba una motocicleta a tiro. Ante la situación, dieron aviso al móvil más cercano y activaron un operativo para identificarlo.

Al advertir la intervención, el sospechoso abandonó el vehículo y continuó la fuga a pie. Luego intentó ocultarse en un domicilio, pero fue localizado por personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, fue detenido por el delito de hurto y trasladado a una dependencia policial. Quedó a disposición de la Justicia.