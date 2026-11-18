El municipio incorporó 80 dispositivos con analíticas inteligentes que transmiten imágenes del interior y exterior de los móviles al centro de monitoreo ESCUDO. El sistema puede generar alertas por determinadas conductas de los agentes y permite supervisar los procedimientos en vivo.

Vicente López incorporó 80 cámaras con analíticas inteligentes en sus patrullas municipales, un sistema que permite monitorear en vivo tanto el interior como el exterior de los vehículos desde el centro de operaciones ESCUDO. La tecnología también genera alertas cuando detecta determinadas conductas de los agentes, como quedarse dormidos, fumar o hablar por teléfono mientras conducen.

La intendenta Soledad Martínez presentó el nuevo equipamiento, que alcanza a todos los móviles de patrullaje que recorren los barrios. A diferencia del sistema anterior, que requería buscar manualmente las grabaciones y no permitía visualizar las imágenes en directo, ahora los operadores pueden seguir simultáneamente lo que sucede dentro y fuera de cada unidad.

“Estamos incorporando cámaras en todas las patrullas de Vicente López, las últimas en todas las camionetas que circulan por todos los barrios. Son cámaras internas y externas en cada una de las patrullas. Eso nos permite, hacia adentro, poder monitorear, controlar y darle también tranquilidad a los agentes que están dentro de la patrulla. Y las cámaras hacia afuera permiten que en tiempo real podamos hacer seguimiento del patrullaje que hacen nuestros agentes o de algún tipo de operativo de seguridad”, explicó la intendenta.

Qué pueden detectar las cámaras de las patrullas

Uno de los aspectos del nuevo sistema es la incorporación de analíticas inteligentes capaces de identificar comportamientos específicos durante los recorridos.

Entre las situaciones que pueden generar alertas figuran que un agente se quede dormido, fume o hable por teléfono mientras conduce. De esta manera, el centro de monitoreo puede advertir esas conductas y supervisar el desempeño de los efectivos durante el servicio.

La transmisión en vivo también permite observar los procedimientos de seguridad mientras se desarrollan, identificar posibles situaciones de riesgo y disponer de registros audiovisuales que pueden ser presentados como evidencia ante la Justicia.

El monitoreo desde ESCUDO y el plan de seguridad municipal

La incorporación modifica el funcionamiento del esquema de videovigilancia de las patrullas. Hasta ahora, las imágenes quedaban registradas y debían localizarse manualmente cuando era necesario revisar algún procedimiento. Con la nueva tecnología, los operadores de ESCUDO pueden acceder a las transmisiones en tiempo real y seguir los movimientos de los móviles.

Soledad Martínez vinculó la inversión con la estrategia de seguridad del distrito y sostuvo que el municipio destinará sus recursos a fortalecer ese servicio.

“Nosotros todos los recursos que tenemos los vamos a invertir en seguridad. Cada recurso disponible va a estar al servicio de la seguridad de los vecinos. Esta incorporación de cámaras no es una medida aislada, es parte de nuestro plan integral de seguridad. Incorporar tecnología previene delitos y hace que podamos atrapar delincuentes”, afirmó.

La intendenta también se refirió al papel del gobierno local frente a la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y planteó: “Hoy la seguridad de Vicente López la garantizamos desde el municipio, y no desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Con las 80 cámaras incorporadas, el municipio suma herramientas para supervisar el patrullaje, controlar el trabajo de los agentes y registrar los procedimientos que se realizan en los distintos barrios.