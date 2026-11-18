La jornada se realizará el 21 de noviembre en la Universidad Nacional del Delta, en Virreyes. Habrá paneles temáticos y una presentación de conclusiones al cierre. La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, instituciones educativas, referentes territoriales y público en general.

La Universidad Nacional del Delta, ubicada en Virreyes, recibirá el próximo 21 de noviembre el Encuentro Regional por la Soberanía, una jornada que reunirá distintos paneles de debate sobre la soberanía nacional y regional, en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La actividad tendrá una apertura formal y continuará con exposiciones organizadas en distintos paneles temáticos. Al finalizar, cada espacio presentará sus resoluciones y conclusiones.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, instituciones educativas, referentes territoriales, medios de comunicación y público en general. Los organizadores también llamaron a la comunidad a participar y difundir la iniciativa.

Dónde y cuándo será el encuentro

El Encuentro Regional por la Soberanía se realizará en la Universidad Nacional del Delta, ubicada en avenida Avellaneda 2270, Virreyes, partido de San Fernando.

La fecha anunciada es el sábado 21 de noviembre, aunque el comunicado contiene una inconsistencia: en el apartado de datos del evento figura viernes 21.

La jornada se enmarca en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y tendrá como consigna: «¡Seamos libres de toda dominación extranjera!».