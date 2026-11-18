Los aspirantes se distribuyen en dos cursos: 41 se incorporarán al Centro de Operaciones Municipal (COM) en diciembre y otros 28 se preparan para integrar la Patrulla Municipal. Ramón Lanús visitó el centro de formación.

El sistema de Seguridad de San Isidro tendrá 69 nuevos integrantes una vez finalizados los cursos de formación que se desarrollan en el Centro de Formación Santa Rita. Son 41 aspirantes a oficiales de monitoreo, que se incorporarán al Centro de Operaciones Municipal (COM) en diciembre, y otros 28 que se preparan para integrar la Patrulla Municipal.

El intendente Ramón Lanús visitó el establecimiento, donde dialogó con los postulantes que se capacitan para desempeñar tareas de prevención, vigilancia y despliegue territorial en el distrito.

Los dos programas se dictan en simultáneo y tienen contenidos específicos según las funciones que cumplirán los futuros agentes. Además, el municipio mantiene capacitaciones permanentes para quienes ya trabajan diariamente en el sistema de Seguridad.

Qué aprenderán los futuros operadores del COM

De los 41 aspirantes a oficiales de monitoreo, 28 son mujeres y 13 hombres. Su incorporación al Centro de Operaciones Municipal está prevista para diciembre.

El curso comprende 11 materias, entre ellas teoría de la seguridad, diseño operativo y bases legales. También incluye capacitación en software específico de videovigilancia, análisis de imágenes e inteligencia artificial.

Los contenidos están orientados a las tareas de vigilancia, prevención y seguimiento de situaciones en tiempo real.

Formación física y operativa para la Patrulla Municipal

El segundo grupo está integrado por 28 aspirantes a oficiales de patrulla: 20 hombres y 8 mujeres. Su preparación contempla 12 materias que combinan entrenamiento físico, prácticas y contenidos teóricos.

Entre los ejes de formación figuran defensa personal, criminalística, geografía operativa y emergentología. Esta última materia apunta a brindar herramientas para intervenir ante urgencias médicas primarias, mientras que la formación territorial busca preparar a los futuros agentes para las tareas de patrullaje.

Durante la visita, Lanús sostuvo: “Estamos fortaleciendo nuestro sistema de seguridad con más recursos, tecnología y, sobre todo, con equipos cada vez mejor preparados. La formación de estos nuevos oficiales es fundamental para mejorar la prevención, tener mayor presencia en las calles y dar respuestas más rápidas y eficientes a los vecinos”.

La incorporación de los 69 aspirantes forma parte de la estrategia municipal para ampliar las capacidades de monitoreo, prevención y presencia territorial en San Isidro.