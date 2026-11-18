Las proyecciones demográficas anticipan 1,2 millones de estudiantes menos en el nivel primario respecto de 2023. En un congreso nacional, especialistas y representantes de colegios privados debatieron posibles fusiones, cambios en la oferta educativa y una reorganización del sistema.

La Argentina tendrá alrededor de 1,2 millones de alumnos menos en el nivel primario para 2030, en comparación con 2023. La proyección demográfica plantea un desafío para todo el sistema educativo y obliga a las instituciones a revisar su organización, sus costos y sus propuestas de formación. Entre las alternativas que ya se discuten aparecen las fusiones entre establecimientos, las alianzas estratégicas y la incorporación de nuevas ofertas educativas.

El escenario fue uno de los ejes del último Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que reunió a más de 400 representantes de colegios privados de distintas partes del país. Allí, especialistas analizaron cómo la caída de la natalidad modificará la composición de las aulas y qué decisiones deberán tomar las instituciones para afrontar ese proceso.

Una transformación demográfica que ya tiene fechas

El demógrafo Rafael Rofman presentó un diagnóstico sobre la evolución de la población y su impacto en las matrículas escolares. Según explicó, las proyecciones permiten anticipar cuántos chicos ingresarán a primer grado en 2030 y cuál será el escenario para la escuela secundaria en 2037.

“Hoy se sabe cuántos ingresantes a primer grado habrá en 2030 y cuántos en la secundaria de 2037, con lo que se pueden delinear los diferentes impactos en la educación pública y privada”, señaló.

El especialista advirtió que la reducción de los nacimientos continuará, aunque podría encontrar un punto de equilibrio. En ese contexto, planteó la necesidad de aprovechar el cambio demográfico para revisar la formación docente y priorizar la calidad educativa.

“La caída de la natalidad no va a parar, aunque es probable que encuentre un equilibrio o se estabilice. Pero esta es la realidad y una gran oportunidad para reformular el sistema de formación docente, haciendo foco en la calidad y en los tiempos para administrar los impactos que son inevitables y no se pueden ignorar”, sostuvo.

Rofman también explicó que el crecimiento de la población mundial atravesó distintas etapas de desaceleración. Hasta 1700, la población se duplicaba cada 1.600 años; entre 1700 y 1900, el período pasó a 140 años y, durante el siglo XX, a 52 años.

“En la actualidad estamos atravesando una desaceleración demográfica que en Argentina se presenta como una ‘transición no ortodoxa’, con bajas de mortalidad, disminución de la fecundidad, cambios culturales y tendencias que se mantienen a largo plazo”, describió.

Fusiones, alianzas y nuevas propuestas educativas

Para los colegios privados, la reducción de la matrícula representa un problema que se combina con el aumento de los costos fijos. El director ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, advirtió que esta situación ya llevó al cierre de establecimientos y que el fenómeno podría extenderse a todos los niveles educativos.

“Escuchamos un diagnóstico con cautela, impactados, pero entendiendo que esta es la realidad y que también es un buen momento para tomar decisiones que nos permitan afrontar un contexto adverso”, expresó.

En esa línea, agregó: “La caída de la natalidad, la baja en la matrícula y los aumentos en los costos fijos constituyen una amenaza latente para todo el sistema educativo y, en particular, para el ámbito privado, donde estas dificultades han empujado a muchas instituciones a cerrar sus puertas en los últimos años”.

Entre las medidas que se analizan figuran la colaboración entre establecimientos, las fusiones y los acuerdos para compartir infraestructura y gastos. También se plantea ampliar la oferta con educación para adultos, formación continua y nuevas capacitaciones.

Rofman resumió el desafío con una advertencia sobre el escenario que viene para la secundaria: “Ya podemos saber que en 2030 la escuela secundaria va a tener la mitad de alumnos que hoy. Lo sabemos a ciencia cierta y es algo que no va a cambiar porque esos chicos ya nacieron. Lo que hay que preguntarse, en lo que hay que trabajar, es en cómo tiene que ser esa escuela a la que van a ir esos chicos”.

El debate sobre las subvenciones y la organización escolar

La transformación también abre interrogantes sobre las reglas que regulan el funcionamiento de las instituciones privadas. Zurita sostuvo que el sistema deberá contemplar los cambios en la matrícula, los costos, la incorporación de tecnología y la reorganización de los equipos pedagógicos.

“La organización del congreso fue pensada en torno a este gran dilema de la educación privada. No nos queríamos quedar solamente con el diagnóstico, que ya conocemos y es inexorable. Venimos analizando desde hace tiempo las dificultades de matrícula en los jardines maternales y luego en los primeros grados de primaria, pero sabemos que el fenómeno va a alcanzar a todo el sistema, incluidos los niveles secundario y terciario. Por eso estamos obligados a trabajar en una transformación que contemple los costos, la adaptación tecnológica y los cambios en los equipos pedagógicos, entre otros aspectos”, explicó.

El titular de AIEPA también puso sobre la mesa la necesidad de revisar la legislación vinculada con las subvenciones estatales y la cantidad mínima de estudiantes exigida para sostenerlas.

“¿Sigue teniendo lógica imponer un mínimo de 20 alumnos por grado para sostener una subvención del Estado, cuando estamos frente a un fenómeno demográfico mucho más amplio?”, planteó.

La conclusión de Rofman fue que las instituciones deberán anticiparse a los cambios y explorar alternativas de cooperación en lugar de competir exclusivamente por una matrícula cada vez más reducida.

“Reaccionar con anticipación, trabajando en varias acciones: pensar junto a otros establecimientos desde la colaboración y no la competencia; evaluar fusiones o acercamientos estratégicos para compartir costos e infraestructura; rediseñar propuestas con nuevas ofertas educativas, como educación de adultos y formación continua, e incorporar nuevas capacitaciones, entre otras alternativas”, fue su planteo.

La caída de la natalidad instala así un desafío que excede a los colegios privados: cómo reorganizar el sistema educativo frente a una población escolar que será considerablemente menor en los próximos años.