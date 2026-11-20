Durante el acto por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio, el gobernador bonaerense cuestionó la disputa internacional por los recursos estratégicos argentinos y defendió el desarrollo del Canal Magdalena como parte de una política de soberanía.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof reivindicó la soberanía sobre los recursos naturales y las capacidades productivas de Argentina, y puso al Canal Magdalena como uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. Lo hizo durante el acto por el Día de la Soberanía Nacional realizado en Punta Indio, junto al intendente local, David Angueira.

En su discurso, el mandatario planteó que las transformaciones económicas y geopolíticas internacionales reabren una discusión sobre quién controla los recursos de los países y con qué objetivos. En ese contexto, lanzó un mensaje dirigido a las potencias mundiales: “No importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”.

Kicillof sostuvo que el país cuenta con recursos naturales estratégicos, tradición industrial y un sistema científico importante, capacidades que consideró centrales frente a la disputa internacional.

“Hoy el mundo está atravesando una etapa de transformaciones muy profundas, con guerras y disputas comerciales y financieras que están reconfigurando la economía global”, afirmó.

Y agregó: “En ese contexto, la Argentina cuenta con recursos naturales estratégicos, tradición industrial y un importante sistema científico: como ocurría en 1845, la pregunta fundamental es quién se va a apropiar de nuestras riquezas y capacidades, y para qué las va a utilizar”.

El Canal Magdalena, en el centro del planteo

El gobernador también vinculó la discusión sobre la soberanía con la posibilidad de construir el Canal Magdalena, una obra que mencionó como parte de la agenda de desarrollo nacional.

“Aquí, desde Punta Indio, donde más temprano que tarde podremos construir el Canal Magdalena, venimos a decir con toda claridad: no importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, expresó.

Por su parte, David Angueira coincidió en señalar la importancia de ese proyecto para la política de desarrollo del país y sostuvo que su concreción debería formar parte de las propuestas del próximo gobierno.

“La soberanía se defiende con memoria y teniendo un proyecto de país que impulse con hechos concretos el desarrollo nacional: desde nuestro municipio estamos convencidos de que el dragado del Canal Magdalena es un eje fundamental que debe estar contemplado en el programa del próximo gobierno”, afirmó el intendente.

Funcionarios e intendentes presentes

Del acto participaron los ministros bonaerenses Carlos Bianco, de Gobierno; Walter Correa, de Trabajo; Javier Alonso, de Seguridad; y Gabriel Katopodis, de Infraestructura y Servicios Públicos. También estuvieron presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

La nómina de asistentes incluyó además a Hernán Ralinqueo, subadministrador General del Instituto de la Vivienda; Hernán Y Zurieta, de Vialidad; y los intendentes Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Javier Gastón (Chascomús), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Ariel Succurro (Salliqueló), Facundo Diz (Navarro), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Julio Alak (La Plata). También participó el dirigente Alberto Sileoni, junto a funcionarios locales.