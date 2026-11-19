La actriz recibió la distinción durante la apertura del Festival Vicente López Ciudad del Cine, que se desarrolla hasta el 22 de noviembre. El premio reconoce trayectorias de la industria audiovisual argentina y es otorgado por referentes del sector.

Graciela Borges recibió el primer Premio Lumiton durante la apertura del Festival Vicente López Ciudad del Cine, que comenzó este 18 de noviembre. La distinción reconoce su trayectoria y sus aportes al cine argentino y fue otorgada por la Mesa del Cine VL, integrada por referentes de distintas generaciones y disciplinas de la industria audiovisual.

La ceremonia se realizó en el Cine York, con la presencia de la intendenta Soledad Martínez, quien destacó el vínculo histórico de la ciudad con la actividad cinematográfica y la creación de este reconocimiento.

“Estamos muy contentos de recibirlos en el Cine York, un lugar muy querido por todos nosotros. La historia y la identidad de Vicente López están vinculadas desde siempre con el cine. Hoy celebramos la primera edición de este festival y la entrega del primer Premio Lumiton, que esperamos sea el primero de muchos. Gracias, Graciela Borges, por aceptar esta distinción que hoy tenemos el orgullo de entregarte”, expresó la jefa comunal.

El premio fue entregado por la Mesa del Cine VL, un espacio de encuentro y reflexión conformado por personalidades de distintas áreas del sector audiovisual. Entre sus integrantes se encuentran Valeria Bertuccelli, Irene Blei, Gastón Duprat, Anahí Berneri, Armando Bo, Mariano Cohn, Marilú Marini y Martín Iraola.

La distinción busca reconocer el trabajo y las trayectorias de profesionales de la industria audiovisual argentina a través de una elección realizada por sus propios pares, con el propósito de vincular la memoria del cine nacional con sus protagonistas y las nuevas generaciones.

El agradecimiento de Graciela Borges al recibir el premio

Al subir al escenario, la actriz manifestó su sorpresa y emoción por el reconocimiento y destacó su relación con el barrio y la sala cinematográfica.

“No esperaba todo esto. Cuando subí al escenario dije aquella frase de Hemingway ‘¿por qué no comenzar con una maldita frase honesta?’. La frase honesta era que no sabía qué pasaba y que fue tan emocionante, tan lindo. Un recorrido tan lindo de todo. La gente tan amorosa, un premio tan entrañable. Agradezco a este barrio, a este lugar, a este cine que he venido muchas veces, con la placita en frente. Un placer enorme estar acá, que elijan películas, que les guste. Es un gran festival porque el cine es un espejo que nos refleja pero que aparte nos da una posibilidad de vidas enormes que no son nuestras. Así que muchísimas gracias”, dijo.

Con una extensa carrera en el cine nacional, Borges participó en películas como La Ciénaga, de Lucrecia Martel; El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella; El dependiente, de Leonardo Favio; Crónica de una señora, de Raúl de la Torre; Dos hermanos, de Daniel Burman, y Viudas, de Marcos Carnevale, entre otras.

Un festival de cine programado por el público

El Festival Vicente López Ciudad del Cine se desarrolla del 18 al 22 de noviembre en dos espacios del distrito: el Cine York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, y el Centro Cultural Munro, en Vélez Sarsfield 4650, Munro.

La propuesta se presenta como el primer festival de cine del mundo cuya programación es definida por el público. Los espectadores eligen, presentan y comparten películas de distintas épocas, países y géneros que consideran que merecen volver a verse.

En 2024, Vicente López fue reconocida por la UNESCO como Ciudad del Cine, la primera localidad argentina y la tercera de Latinoamérica en obtener esa distinción. En ese marco, Lumiton desarrolla ciclos cinematográficos, talleres de formación y programas culturales destinados a la comunidad.