El intendente de Malvinas Argentinas visitó General Las Heras y Marcos Paz, donde mantuvo reuniones con Juan Manuel Cerezo y Ricardo Curutchet. La agenda incluyó recorridas por espacios sanitarios, deportivos y de memoria, además de un plenario político.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, sumó nuevas reuniones políticas a su recorrida por la provincia de Buenos Aires con visitas a General Las Heras y Marcos Paz, donde mantuvo encuentros con referentes locales, recorrió espacios municipales y participó de un plenario con dirigentes y militantes.

La agenda se inscribe en la construcción política que Nardini viene desarrollando después de manifestar su intención de competir por la gobernación bonaerense. En esta oportunidad, los encuentros estuvieron centrados en el intercambio sobre gestión municipal, políticas públicas y los desafíos económicos y productivos de la Provincia.

Reuniones con dirigentes y recorridas municipales

La primera escala fue General Las Heras, donde Nardini se reunió con el intendente interino Juan Manuel Cerezo, dirigente de La Cámpora. Ambos recorrieron la Unidad Sanitaria Ambiental y Consultorios Municipales Marcos Langan (USAM), un centro de salud pública local, y compartieron experiencias sobre políticas sanitarias y administración municipal.

Posteriormente, el jefe comunal de Malvinas Argentinas se trasladó a Marcos Paz, donde fue recibido por el intendente Ricardo Curutchet.

Durante la visita recorrieron distintos espacios del distrito, entre ellos el Espacio Soberanía, el Centro de Veteranos y el Museo de Malvinas. También participaron del descubrimiento de un monumento, en el marco de las actividades por el Día de la Soberanía Nacional.

El homenaje a Braian Toledo y la política deportiva

Otro de los puntos de la agenda fue el Centro de Entrenamiento en Atletismo Braian Toledo, una infraestructura municipal destinada al desarrollo del deporte de alto rendimiento. Allí conocieron las instalaciones y dialogaron con deportistas y profesores sobre la situación del deporte federado.

Nardini destacó la inversión pública en infraestructura deportiva y recordó la trayectoria del atleta argentino, con quien había compartido actividades a través de iniciativas deportivas.

“Creyendo en una política de Estado como el deporte social y de alto rendimiento, Ricardo le dio la oportunidad a un deportista como Braian de formarse y profesionalizarse con un municipio que le dio las condiciones para que eso sea una realidad y pusiera a nuestra bandera en lo más alto de la competencia internacional”, expresó.

También recordó su vínculo con Toledo: “Y así nos une una historia muy particular y muy linda porque a Braian lo conocí junto con Luis Vivona en el Cenard, luego compartimos clínicas y formó a muchos chicos en nuestro municipio. Hoy está inmortalizado en nuestro primer polideportivo, que lleva su nombre”.

Curutchet, por su parte, valoró el intercambio entre municipios y el reconocimiento que recibió el atleta.

“El intercambio de experiencias siempre es bueno y fortalece, cada uno desde su lugar, su mirada y sus realidades. En el caso de Braian también es un agradecimiento porque Leo lo valoró en vida, con esa presencia que tuvo en Malvinas, pero también el reconocimiento que vino después. Tiene que haber un Estado que invierta en el deporte porque es uno de los vectores fundamentales”, sostuvo.

Nardini también planteó que el deporte, junto con la cultura y la educación, puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

“Podemos construir una sociedad mejor desde el deporte, desde la cultura y también desde la educación”, agregó.

Un plenario político en Marcos Paz

La recorrida terminó con un plenario junto a dirigentes y militantes de Marcos Paz y municipios vecinos. Durante el encuentro se intercambiaron miradas sobre la situación laboral, el sistema productivo y los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires en los próximos años.

Las visitas forman parte de la agenda territorial que Nardini viene desplegando en distintos distritos bonaerenses, en un escenario de reconfiguración interna del peronismo y con su intención de competir por la gobernación ya expresada públicamente.