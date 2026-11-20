Zheng Xidi, de 59 años, fue indagado por la denuncia de abuso sexual contra un chico de 11 años en un supermercado de Benavídez. Declaró con un intérprete y el juez hizo lugar al pedido de la fiscalía para que permanezca detenido. La investigación continúa con pericias y testimonios pendientes.

El comerciante chino Zheng Xidi, de 59 años, continuará detenido luego de declarar ante la Justicia por la denuncia de abuso sexual contra un nene de 11 años en un supermercado de Benavídez. Durante la indagatoria, sostuvo que lo ocurrido había sido “en chiste”. La fiscalía pidió que permaneciera bajo arresto y el juez interviniente convalidó la solicitud.

El acusado había sido detenido durante la noche anterior y este viernes declaró con la asistencia de un intérprete de su confianza. La causa está caratulada como abuso sexual simple y contempla una escala penal de seis meses a cuatro años de prisión.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Descentralizada Tigre, especializada en Violencia Familiar y de Género, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.

Las pruebas que busca reunir la fiscalía

La investigación continuará con distintas medidas de prueba. Entre las principales diligencias figura el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados por orden de la fiscalía y la toma de testimonios.

También se evalúa la posibilidad de que el chico declare mediante una Cámara Gesell. Según la información difundida sobre el expediente, el nene estaría en condiciones de participar de esa instancia, aunque primero deberá ser evaluado para determinar si corresponde realizarla y bajo qué condiciones.

Después del episodio recibió asistencia de dos psicólogas y este viernes concurrió a la escuela.

Cómo fue el episodio denunciado en el supermercado

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de Tucumán y Conesa, en Benavídez, partido de Tigre. De acuerdo con el relato de la familia, el chico había ingresado para comprar dos helados mientras su padre trabajaba reponiendo mercadería en las góndolas.

Según la denuncia, el comerciante se acercó al nene en el sector de las cajas y se produjo el tocamiento. Las cámaras de seguridad del supermercado registraron la secuencia.

Después, el chico buscó a su padre y luego regresó a su casa, ubicada a media cuadra del local, donde le contó lo sucedido a su madre.

“Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: ‘Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola’”, relató Daiana, la madre, en declaraciones a C5N.

La familia regresó al supermercado y reclamó que les mostraran las grabaciones. La madre aseguró que el comerciante negó haber realizado el tocamiento denunciado y sostuvo que “solo le había tocado el brazo”.

También relató cómo se exhibieron las imágenes ante familiares, vecinos y efectivos policiales que estaban en el lugar.

Saqueos e incidentes frente al comercio

La denuncia derivó en una fuerte reacción de vecinos frente al supermercado. Durante los incidentes, hubo daños en la fachada, piedras contra el local y el ingreso forzado al depósito de bebidas, de donde fue sustraída mercadería.

Por esos hechos fueron aprehendidas 15 personas: diez adultos y cinco menores. La investigación por los saqueos y los daños quedó a cargo de la UFI de Benavídez y del fuero juvenil del Departamento Judicial de San Isidro.

Durante el operativo policial también fue secuestrado un Renault 19 que tenía parte de los productos sustraídos.

Los incidentes continuaron durante la mañana del viernes, cuando manifestantes quemaron neumáticos frente al supermercado y reclamaron que el comerciante no regrese al barrio. Hacia la tarde, el establecimiento permanecía bajo consigna policial.