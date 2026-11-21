El intendente Juan Andreotti anunció nuevas obras del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Los trabajos alcanzarán a dos primarias, una secundaria, un jardín de infantes y un anexo de formación profesional.

El Municipio de San Fernando continuará con su programa de renovación de edificios educativos y realizará obras integrales en cinco establecimientos del distrito. El anuncio fue realizado por el intendente Juan Andreotti, durante una visita a las escuelas Primaria N° 22 y Secundaria N° 27, que también serán intervenidas.

El plan incluirá a la Primaria N° 22, la Secundaria N° 27, el Jardín de Infantes N° 907, la Primaria N° 32 y el anexo de Talleres del CFI N° 1. Según adelantó el jefe comunal, los trabajos en el edificio que comparten la primaria y la secundaria se desarrollarán durante el receso escolar de verano.

“Este año continuaremos con el programa de Ayuda a Escuelas Provinciales renovando cinco establecimientos educativos que haremos íntegramente a nuevo. Entre todos los vecinos de San Fernando vamos a transformar esta escuela como lo hicimos con la gran mayoría de los establecimientos del distrito”, señaló Andreotti.

El intendente vinculó la continuidad de las obras con la inversión municipal en educación y las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

“Este es uno de los programas que más nos llena de alegría, porque lo que invertimos en educación siempre vuelve en mejor calidad de vida y más oportunidades para todos nuestros jóvenes. También para que los maestros y profesores que se esfuerzan día a día tengan lugares de trabajo dignos para seguir construyendo comunidad y que San Fernando sea cada día un lugar de más oportunidades para todos”, expresó.

Por último, agradeció el aporte de los vecinos para sostener las intervenciones y anticipó que el objetivo es continuar con la renovación de los establecimientos educativos del distrito.

“Quiero agradecer a cada vecino por el esfuerzo para hacerlo juntos, y seguiremos adelante con la renovación de todas las escuelas del distrito”, concluyó.

Durante la recorrida estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat; y la directora general de Educación, María Victoria Varela.