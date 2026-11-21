La competencia se realizará el domingo 29 de noviembre desde las 9 en el centro de Tigre. Habrá pruebas para chicos, una distancia familiar de 6 kilómetros y una carrera competitiva de 10 kilómetros. Lo recaudado se destinará a obras de bien público.

La 41ª Maratón Ciudad de Tigre se correrá el domingo 29 de noviembre desde las 9, con tres modalidades: 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva. La largada será en el playón de la estación de trenes de Tigre centro y la recaudación se destinará a obras de bien público en el distrito.

La competencia es organizada de manera conjunta por el Municipio de Tigre, el Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club de Tigre, instituciones que realizaron la presentación de esta nueva edición.

La inscripción puede realizarse online o de manera presencial. Para quienes opten por anotarse por internet, la organización informó que habrá un descuento del 10% para los Running Teams que completen el trámite online.

Cómo inscribirse y dónde retirar el kit

Quienes quieran participar pueden completar el formulario de inscripción a través de este enlace.

También está habilitada la inscripción presencial en avenida Cazón 1266, en Tigre centro, con los siguientes horarios:



De lunes a viernes: de 11 a 13 y de 16 a 19.



Sábados: de 11 a 13.



Los participantes de 1K Kids y 6K Aeróbica Familiar podrán anotarse presencialmente hasta una hora antes de la largada, el mismo día de la competencia.

El retiro de kits se realizará el sábado 28 de noviembre, de 10 a 18, en el predio donde tendrá lugar la carrera, en Juncal y avenida de las Naciones. Para retirarlo será necesario presentar el comprobante de pago.

La inscripción incluye remera y derecho a participar. Además, habrá sorteos y medallas para quienes compitan en la categoría Kids.

Una carrera con finalidad solidaria

Uno de los rasgos distintivos de la Maratón Ciudad de Tigre es su objetivo solidario. Según informaron los organizadores, lo recaudado se destinará a obras de bien público en el distrito.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y el Municipio.

“Esta es una propuesta que espera toda la comunidad de Tigre y alrededores. Es la edición número 41 de la maratón, en un trabajo mancomunado con el Club Hacoaj, Rotary Club y el Municipio con el intendente Julio a la cabeza. Este evento tiene dos grandes valores: primero convocar a la familia y pasar un buen día al aire libre y por otro lado es una competencia con una finalidad de solidaridad de estas entidades”, señaló.

Por su parte, Daniel Szylder, vicepresidente del Club Náutico Hacoaj y presidente de F.A.C.E.R., destacó la continuidad de la iniciativa.

“Estamos siguiendo la senda de quienes iniciaron esta iniciativa, ya son 41 años de compartir este evento con un fin solidario junto al Rotary y el acompañamiento permanente del Municipio de Tigre. El deporte es lo que nos va a dar muchas satisfacciones en un contexto que se puso bastante complejo para todas las personas. Esperemos que sea un lindo día y, por supuesto, los esperamos a todos para que puedan disfrutar”, expresó.

El presidente del Rotary Club de Tigre, Adrián Rembado, también resaltó el carácter comunitario de la convocatoria.

“Este evento ya es una tradición para los vecinos y vecinas. La maratón implica algo sumamente importante para los competidores pero también para la comunidad, porque significa convocarnos y pasar un buen día en familia. Todos estamos muy entusiasmados y esperando que llegue pronto esa gran jornada”, afirmó.

La organización informó que el recorrido contará con móviles del Sistema de Emergencias Tigre (SET) para brindar cobertura ante cualquier eventualidad.

Para consultas, los interesados pueden escribir a rotaryclubdetigre@gmail.com, con el asunto “Maratón”, o comunicarse a través de la cuenta de Instagram del Rotary Club de Tigre.