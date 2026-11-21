El encuentro se realizó en el Polideportivo N° 7 de Rincón de Milberg, con actividades recreativas, propuestas para estimular la memoria y la atención, shows en vivo y un almuerzo compartido.

Juegos, actividades deportivas, ejercicios para estimular la memoria y espectáculos en vivo formaron parte de la segunda edición de las Olimpiadas del Disfrute, una jornada organizada por el Municipio de Tigre para adultos mayores del distrito. El encuentro se desarrolló en el Polideportivo N° 7 de Rincón de Milberg y contó con la presencia del intendente Julio Zamora.

La propuesta reunió a vecinos que participan de los programas ActivaMente, Movimientos con Sentido y ReCreo, iniciativas municipales que promueven la estimulación cognitiva y los espacios de encuentro. Durante la jornada también compartieron un almuerzo.

Las actividades lúdicas y deportivas estuvieron orientadas a trabajar la activación corporal, la memoria y la atención, en un espacio recreativo que permitió a los participantes compartir distintas experiencias.

Zamora destacó la importancia de sostener políticas destinadas a este sector de la población y señaló: “Continuamos trabajando con políticas públicas destinadas a los adultos mayores. Hoy esta población se encuentra en una situación vulnerable y en este contexto es fundamental estar cerca de ellos para solventar sus necesidades”.

También participó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien valoró la continuidad de estas propuestas y el trabajo del equipo municipal con jubilados y pensionados.

“Es una alegría propiciar estos espacios para los adultos mayores. Hay un equipo maravilloso que trabaja día a día con los jubilados del distrito, esto acompaña la decisión política del intendente Julio Zamora. No vamos a resignar estar cerca de la gente y acompañar a los jubilados y pensionados”, expresó.

Entre los participantes, Isabela, vecina de Tigre centro, agradeció la organización y convocó a otros adultos mayores a sumarse a las actividades.

“Estoy muy agradecida al Municipio. Yo le diría a toda la gente que pueda que se sume a las actividades que realizamos, hay mucho compañerismo, socializamos y activamos la mente y cuerpo”, comentó.