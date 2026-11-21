El intendente de Malvinas Argentinas y precandidato a gobernador reunió a dirigentes políticos y sindicales de Marcos Paz, General Las Heras y Navarro. Defendió la experiencia de gestión municipal, cuestionó el modelo económico nacional y reclamó que las candidaturas del peronismo se definan en las urnas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, volvió a exponer sus aspiraciones para gobernar la provincia de Buenos Aires y planteó que los dirigentes con experiencia territorial deben tener un papel central en la próxima etapa política. Durante un encuentro en Marcos Paz, ante referentes políticos y sindicales de la región, defendió la participación de los intendentes en la discusión por la Gobernación y reclamó que las candidaturas del peronismo se resuelvan mediante las PASO.

“Es hora de que un bonaerense se ponga al frente de la Gobernación”, afirmó Nardini, quien sintetizó su planteo con otra definición: “el territorio gobierne la Provincia de Buenos Aires”.

La actividad, denominada “Mates con Leo Nardini”, reunió a dirigentes y militantes de Marcos Paz, General Las Heras y Navarro. Allí, el jefe comunal desarrolló una serie de definiciones sobre la interna peronista, el modelo de gestión que propone para la Provincia y el papel que deberían asumir los gobiernos municipales.

La disputa por la conducción del peronismo bonaerense

Uno de los ejes del discurso fue la necesidad de que los intendentes tengan mayor protagonismo en la elección de quién conducirá la Provincia. Nardini sostuvo que los municipios son el primer ámbito al que recurren los vecinos cuando necesitan respuestas y utilizó esa cercanía como argumento para reivindicar la experiencia de los gobiernos locales.

“Los municipios somos los que recibimos los reclamos y donde la gente va a golpear cuando tiene un problema”, expresó.

En esa línea, contrastó el escenario político actual con el de las elecciones de 2017, cuando, según su interpretación, las candidaturas tenían una mayor dependencia de las decisiones de la conducción partidaria y menor participación de los dirigentes territoriales.

Ahora, consideró que la existencia de distintos referentes con voluntad de competir puede fortalecer la discusión interna.

“Hoy es al revés que en ese momento: si hay muchos compañeros con la voluntad política de salir a caminar el territorio, bienvenido sea”, sostuvo.

Responsabilidad fiscal, obra pública y cuestionamientos al Gobierno nacional

Nardini también buscó diferenciar su propuesta de gestión del modelo económico del Gobierno nacional. Cuestionó una mirada que, según planteó, prioriza el equilibrio de las cuentas por encima de las necesidades sociales y reivindicó un esquema que combine responsabilidad fiscal con inversión pública.

“Hay compañeros que quieren militar bajo una mirada nacional y popular a favor de la gente y de los trabajadores, y no como el Gobierno Nacional, tratando de que le cierren los números en una tabla de Excel”, manifestó.

Para respaldar su planteo, recurrió a su experiencia al frente de Malvinas Argentinas durante los últimos diez años y sostuvo que el ordenamiento de las cuentas municipales no es incompatible con el sostenimiento de políticas públicas.

“Hoy nos dicen que se inventó la responsabilidad fiscal desde que llegó este Gobierno Nacional. Mentira. En Malvinas lo venimos sosteniendo desde hace más de una década. Por eso podemos seguir haciendo obra pública, sosteniendo la salud, promoviendo el deporte, la cultura y la educación”, afirmó.

De esta manera, incorporó la experiencia de gestión municipal como uno de los argumentos centrales de su posicionamiento para disputar la Gobernación.

Nardini defendió las PASO para resolver las candidaturas

La otra definición política estuvo vinculada con el mecanismo para ordenar la competencia dentro del peronismo. El intendente sostuvo que la unidad del espacio no debe confundirse con la ausencia de diferencias y planteó que las PASO son el instrumento para resolverlas mediante la participación electoral.

“Creo en la unidad más allá de que no haya uniformidad. Tenemos que luchar por un bien común y, si hay alguna diferencia, que se dirima a través de la herramienta electoral que son las PASO, que todos tengamos la oportunidad de participar y que elija la gente”, expresó.

El planteo supone abrir la competencia entre los distintos sectores y dirigentes que buscan tener protagonismo en la próxima definición electoral bonaerense, en lugar de resolver las candidaturas exclusivamente a través de acuerdos internos.

Dirigentes políticos y sindicales de la región

Del encuentro participaron el presidente del PJ de Marcos Paz, Carlos Guardia; la diputada nacional Marina Salzmann; y Alejandro Reale, integrante de la Comisión de Economía del PJ Nacional.

También estuvieron representantes de la UOCRA, el Sindicato de la Carne y Chacinados, SUTEBA La Celeste, la CGT Regional Oeste, las 62 Organizaciones, el Sindicato de Trabajadores Municipales y APDEFA Ramal Sarmiento.

La convocatoria incluyó además a referentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria y Futuro, la agrupación Abuelos Talentosos y Ateneo, junto con concejales, consejeros escolares y dirigentes políticos y sociales de los distritos de la región.