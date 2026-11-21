El Pacheco Golf Club recibió la definición del campeonato nacional, que reunió a 100 finalistas de Argentina y Uruguay. Pedro Caram di Santo y Uma Jenkins se quedaron con las categorías individuales, mientras que Buenos Aires ganó la Copa por Equipos.

El Pacheco Golf Club fue escenario de la final nacional del REMAX Longdrive Championship 2026, una competencia de tiro largo que reunió a 100 finalistas de Argentina y Uruguay. La definición se disputó el domingo 15 de noviembre y consagró a Pedro Caram di Santo, de Tucumán, en Hombres OPEN, y a Uma Jenkins, una jugadora de 15 años de Mar del Plata, en Damas OPEN.

Caram di Santo se quedó con el título masculino después de registrar un golpe de 322 yardas, en una definición que debió disputarse tras un empate con otro competidor. Jenkins, por su parte, ganó la categoría femenina con un drive de 271 yardas.

La competencia también tuvo una definición por equipos. La Copa quedó en manos de Buenos Aires, que alcanzó las 576 yardas con las actuaciones de Agustina Gómez Cisterna e Ignacio Sojo, representantes de la provincia.

Un circuito con más de 1.200 participantes

La final de Pacheco fue el cierre de un recorrido nacional que, según los organizadores, abarcó alrededor de 18.700 kilómetros y convocó a más de 1.200 participantes.

El circuito incluyó más de diez fechas de preclasificación en distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Entre las sedes estuvieron Pergamino, Salta, Tucumán, Tandil, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, La Plata, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Bariloche y Uruguay. De esas instancias surgieron los representantes que llegaron a la definición nacional.

La jornada en el Pacheco Golf Club comenzó con una clínica técnica sobre los aspectos específicos del Longdrive, disciplina en la que se busca alcanzar la mayor distancia posible con un golpe. También se desarrolló la competencia individual y la Copa por Equipos, que suma las distancias de la mejor representante femenina y el mejor representante masculino de cada ciudad.

El crecimiento de la competencia

El presidente de REMAX Argentina y Uruguay, Sebastián Sosa, destacó la continuidad del campeonato y su expansión hacia nuevas localidades.

“Es una enorme alegría volver a concretar esta competencia, que con los años se convirtió en parte de lo que somos como red. El Longdrive pone en juego valores con los que nos identificamos, como el esfuerzo, las ganas de superarse, el trabajo en equipo y la pasión por lo que hacemos. Cada año buscamos ampliar el alcance de este encuentro, incorporando nuevas plazas y convocando a representantes de distintos puntos del país”, expresó.

Sosa también destacó que este año la competencia llegó por primera vez a Tucumán, provincia de la que surgió el campeón masculino.

Los ganadores de las categorías Open recibieron como premio principal un viaje a Estados Unidos para asistir a un torneo del PGA Tour.