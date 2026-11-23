El Club Emprendedor fue presentado en la UTN de General Pacheco, como parte de la tercera edición del Mes del Emprendedor. La propuesta apunta a detectar las necesidades de cada proyecto y brindar herramientas para afrontar sus desafíos.

El Municipio de Tigre presentó el Club Emprendedor, un espacio de mentorías destinado a acompañar el desarrollo de proyectos locales mediante el intercambio de experiencias, la capacitación y el acceso a herramientas prácticas. La iniciativa se puso en marcha en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco.

La propuesta apunta a trabajar sobre las necesidades particulares de cada emprendimiento y ofrecer orientación para afrontar los desafíos que aparecen durante su desarrollo. El objetivo es que quienes llevan adelante estos proyectos puedan compartir conocimientos y encontrar recursos para fortalecer sus iniciativas.

El lanzamiento se realizó en el marco de El Mes del Emprendedor, una agenda que el Gobierno local organiza por tercer año consecutivo durante noviembre.

En esta edición, las actividades se estructuraron sobre dos ejes: capacitaciones y mentorías. El Club Emprendedor forma parte de esta segunda línea de trabajo y propone generar encuentros para intercambiar experiencias y acompañar el crecimiento de los emprendimientos del distrito.