El intendente de Tigre participó de la celebración organizada por la Asociación Vecinal Nordelta, donde dialogó con sus integrantes sobre el desarrollo urbano, las obras de infraestructura y las acciones previstas para el próximo año.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del cierre de año de la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), donde adelantó que el Municipio continuará con obras de infraestructura y acciones solidarias durante 2027. El encuentro también incluyó conversaciones sobre el desarrollo urbano y los proyectos para la comunidad.

La reunión se realizó en la sede de la entidad y contó con la participación de su presidente, Manuel Kosoy, junto a vecinos y vecinas de Nordelta.

Durante el encuentro, Zamora planteó la intención de sostener una agenda de trabajo compartida entre el Municipio y la asociación. En ese marco, señaló: "Celebramos la culminación del 2026 con los miembros de la AVN, lugar donde dialogamos con los vecinos sobre los planes del año próximo. Vamos a continuar encarando obras de infraestructura y acciones solidarias que permitan generar una comunidad sana e inclusiva".

La celebración se desarrolló durante la tarde e incluyó una cena y palabras del intendente y del titular de la institución. Ambos destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo y promover nuevas iniciativas vinculadas al bienestar de la comunidad.