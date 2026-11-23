El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del cierre de año de la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), donde adelantó que el Municipio continuará con obras de infraestructura y acciones solidarias durante 2027. El encuentro también incluyó conversaciones sobre el desarrollo urbano y los proyectos para la comunidad.
La reunión se realizó en la sede de la entidad y contó con la participación de su presidente, Manuel Kosoy, junto a vecinos y vecinas de Nordelta.
Durante el encuentro, Zamora planteó la intención de sostener una agenda de trabajo compartida entre el Municipio y la asociación. En ese marco, señaló: "Celebramos la culminación del 2026 con los miembros de la AVN, lugar donde dialogamos con los vecinos sobre los planes del año próximo. Vamos a continuar encarando obras de infraestructura y acciones solidarias que permitan generar una comunidad sana e inclusiva".
La celebración se desarrolló durante la tarde e incluyó una cena y palabras del intendente y del titular de la institución. Ambos destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo y promover nuevas iniciativas vinculadas al bienestar de la comunidad.