El siniestro ocurrió en la avenida de los Constituyentes y Mansilla, en General Pacheco. La conductora y la acompañante de la motocicleta fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas al Hospital Magdalena V. de Martínez.

Un accidente entre una motocicleta y un automóvil en General Pacheco terminó con dos mujeres trasladadas al Hospital Magdalena V. de Martínez. El choque ocurrió en la intersección de la avenida de los Constituyentes y Mansilla, en el barrio Las Tunas, y quedó registrado por las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Según la información difundida por el Municipio, la motocicleta circulaba por la avenida de los Constituyentes cuando, al cruzar la intersección con el semáforo en rojo, fue impactada por un automóvil que giraba hacia Mansilla.

Los operadores del COT detectaron el siniestro a través del sistema de videovigilancia y activaron el protocolo de asistencia. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de Tránsito, Defensa Civil y profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

La conductora y la acompañante de la moto recibieron asistencia médica y fueron trasladadas al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco.

Video del Accidente