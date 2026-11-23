Agencias de viajes y prestadores turísticos participaron de un recorrido por alojamientos, restaurantes y espacios para eventos en las islas. La iniciativa buscó acercarles experiencias para recomendar a quienes visiten Tigre.

Con visitas a alojamientos, restaurantes y espacios para eventos, Tigre organizó un recorrido por las islas para que agencias de viajes y prestadores turísticos conozcan las alternativas que podrán recomendar a sus clientes durante la próxima temporada de verano.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Turismo municipal, comenzó en el muelle de Sturla Viajes, desde donde los participantes navegaron por el río Sarmiento hasta Isla El Descanso. Allí compartieron una recepción y conocieron las instalaciones destinadas a propuestas gastronómicas y eventos.

El itinerario incluyó otros establecimientos que forman parte de la oferta turística del Delta. En Alpenhaus, el grupo compartió un almuerzo y recorrió las instalaciones para interiorizarse sobre sus servicios gastronómicos y opciones de alojamiento.

La recorrida continuó por Senador Dupont y Delta Eco Hotel, dos alternativas para quienes buscan hospedarse en las islas y extender su estadía para conocer los distintos atractivos de la zona.

El encuentro terminó en Vivanco, restaurante y salón de eventos ubicado en el centro de Tigre, cerca del muelle de desembarque, donde se realizó la presentación final de la jornada.

Qué buscan los Fam Tours

Los Fam Tours son recorridos destinados a que los agentes de viajes y quienes asesoran a los turistas conozcan personalmente los destinos y sus servicios.

A través de estas experiencias, los participantes pueden recorrer los establecimientos, conversar con sus responsables y conocer las características de cada propuesta. El objetivo es contar con información directa para recomendar alojamientos, excursiones y alternativas gastronómicas de acuerdo con los intereses de quienes visitan Tigre.