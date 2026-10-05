Bolsonaro ganó la primera vuelta en Brasil y enfrentará a Lula en el balotaje

El senador del Partido Liberal superó a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, pero ninguno alcanzó la mayoría necesaria. El balotaje será el 25 de octubre.

El senador Flávio Bolsonaro quedó primero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y enfrentará al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del próximo 25 de octubre. Ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para definir la elección en esta instancia.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro reunía el 47,11% y Lula el 45,06%, de acuerdo con los datos difundidos al cierre de la jornada electoral. La diferencia dejó la definición abierta para una segunda votación.

La elección significó un resultado superior al que anticipaban buena parte de las encuestas previas para Flávio Bolsonaro, quien llegó a la primera vuelta como principal candidato opositor y con el respaldo del Partido Liberal (PL) y del espacio político construido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

“Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”, afirmó Flávio Bolsonaro ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia.

El senador, de 45 años, disputa por primera vez la Presidencia y durante la campaña planteó la continuidad del legado político de su padre. También anunció que, en caso de llegar al Palacio del Planalto, buscará impulsar una amnistía o un indulto en favor del exmandatario, condenado por su participación en el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

Lula buscará revertir el resultado en la segunda vuelta

Para Lula, de 80 años, el resultado abrió una nueva etapa de la elección. El mandatario reconoció que esperaba resolver la disputa presidencial en la primera vuelta y convocó a sus seguidores a redoblar los esfuerzos durante las próximas tres semanas.

Lula busca acceder a un cuarto período presidencial no consecutivo y deberá intentar revertir en el balotaje la diferencia registrada en la primera votación.

La definición volverá a enfrentar a los dos principales espacios políticos de Brasil, en una disputa que mantiene la polarización que ya había quedado expuesta en las elecciones de 2022, cuando Lula se impuso sobre Jair Bolsonaro en la segunda vuelta.

El próximo 25 de octubre, los brasileños volverán a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años.