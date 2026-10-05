Nordelta: denuncian que un hombre disparó contra un carpincho en Los Alisos

Un video registrado en Los Alisos muestra a un hombre apuntando hacia un carpincho y efectuando un disparo. Vecinos aseguran que el hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Benavídez.

Un video registrado en el barrio Los Alisos, en Nordelta, muestra a un hombre efectuando un disparo en dirección a un carpincho que se encontraba a pocos metros. El episodio habría ocurrido el 17 de septiembre y, según denunciaron vecinos, cuatro días después se radicó una presentación ante la Fiscalía de Benavídez.

Las imágenes duran apenas unos segundos. En ellas se observa al animal desplazándose por el lugar mientras una persona, ubicada junto a una pileta, extiende el brazo, apunta hacia el carpincho y realiza un disparo. El registro no permite determinar si el proyectil llegó a impactar contra el animal.

El caso fue difundido por la organización La Voz de los Carpinchos, que señaló que la situación ocurrió en Los Alisos. Según la denuncia de vecinos difundida por la entidad, el hecho habría sido informado previamente a la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), encargada de administrar el complejo de barrios.

Desde la organización también sostuvieron que no sería la primera vez que ocurre una situación de estas características en el lugar. La difusión del video volvió a poner el foco en los episodios vinculados con la presencia de carpinchos dentro de Nordelta.

Reclamos para identificar al responsable

Vecinos y organizaciones vinculadas a la protección animal reclamaron que se identifique a la persona que aparece en el video y que se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.

Además, solicitaron la intervención de los organismos provinciales competentes en materia de fauna, debido a que el carpincho es una especie silvestre autóctona cuya presencia es habitual en Nordelta y en distintos sectores de Tigre.

La denuncia deberá determinar ahora en qué circunstancias se produjo el disparo, quién sería la persona que aparece en las imágenes y si existió alguna infracción o delito relacionado con el episodio.

La situación se suma a las discusiones que desde hace años genera la convivencia entre los habitantes de los barrios privados de Nordelta y la población de carpinchos que ocupa los humedales de la zona.