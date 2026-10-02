edición 8265 - visitas hoy 10778

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Sebastián Rovira propone prohibir la venta de animales en Tigre

Sebastián Rovira propone prohibir la venta de animales en Tigre
El bloque de Fuerza Patria Tigre presentó una iniciativa que también contempla restricciones para criaderos comerciales, sanciones económicas y un registro municipal para rescatistas y organizaciones proteccionistas.

El bloque de Fuerza Patria Tigre presentó un proyecto de ordenanza que busca prohibir la venta, comercialización y exhibición de animales con fines comerciales en todo el distrito. La iniciativa también contempla a los criaderos destinados a la venta y plantea medidas para promover la adopción responsable.


La propuesta fue presentada por el concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque, junto a Mercedes García, Luis Samyn Ducó, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo y Adriana La Magna. El proyecto plantea establecer un nuevo régimen integral de protección y bienestar animal en el Partido de Tigre.


Entre sus principales disposiciones, la iniciativa establece la prohibición de la venta, oferta, intermediación y exhibición con fines comerciales de animales vivos en establecimientos y actividades sujetas al control municipal. La restricción también alcanzaría a los criaderos y establecimientos de cría o reproducción cuando tengan como finalidad comercializar animales.


En paralelo, el proyecto establece que la adopción responsable tenga prioridad frente a la comercialización. Quedarían exceptuadas las adopciones sin fines de lucro realizadas por organismos públicos, refugios, organizaciones de protección animal, rescatistas y proteccionistas.


“Queremos avanzar hacia un Tigre donde los animales no sean tratados como una mercancía. Hay muchísimos animales esperando una familia y muchísimos rescatistas que todos los días hacen un enorme trabajo. Creemos que el Estado tiene que acompañarlos y promover la adopción responsable”, señaló Rovira.



Video





El antecedente de San Fernando


La iniciativa presentada en Tigre toma como referencia la experiencia de San Fernando, donde la Ordenanza 13.785/25 modificó el nomenclador comercial para impedir la venta y exhibición de animales.


La norma había sido sancionada en 2025 y el Municipio vecino anunció el 1 de septiembre de 2026 su puesta en aplicación. En ese marco, el intendente Juan Andreotti destacó públicamente la adopción como alternativa a la compra de animales.


El proyecto de Tigre incorpora expresamente esa ordenanza entre sus antecedentes legislativos.


“San Fernando dio un paso importante y creemos que Tigre también puede avanzar en ese sentido. Somos municipios vecinos y compartimos muchas de las mismas problemáticas. Si una política mejora la protección animal, vale la pena tomar esas experiencias y discutirlas acá”, agregó Rovira.


Multas, clausuras y apoyo a los rescatistas


El proyecto también establece un esquema de sanciones para quienes incumplan la prohibición. Las multas podrían ir desde el equivalente a uno hasta veinte salarios básicos mínimos del personal municipal. Además, se contempla la clausura temporaria y, en casos graves o de reincidencia, la clausura definitiva o revocación de la habilitación comercial.


La iniciativa propone, además, asignar lo recaudado mediante esas multas a acciones vinculadas con el rescate y cuidado animal. Entre ellas figuran la atención veterinaria, compra de medicamentos, castraciones, vacunación, alimentación, alojamiento transitorio y programas de asistencia para rescatistas y organizaciones proteccionistas.


Otro de los puntos es la creación de un Registro Municipal de Rescatistas, Proteccionistas y Organizaciones de Protección Animal, de inscripción voluntaria y gratuita, con el objetivo de generar un canal permanente de articulación con el Municipio.


“No alcanza solamente con prohibir. También tenemos que construir una política que acompañe a quienes rescatan animales, fortalezca las castraciones, promueva la adopción y dé herramientas para intervenir frente al abandono y el maltrato. La propuesta apunta a hacer todo eso de manera integral”, sostuvo Rovira.


El proyecto deberá ser analizado ahora por las comisiones correspondientes del Honorable Concejo Deliberante de Tigre antes de llegar al recinto.

Últimas Noticias

Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos
Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos
San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar
San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar
Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos
Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos
Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos
Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos
Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones
Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones
El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027
El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027