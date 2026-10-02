Sebastián Rovira propone prohibir la venta de animales en Tigre

El bloque de Fuerza Patria Tigre presentó una iniciativa que también contempla restricciones para criaderos comerciales, sanciones económicas y un registro municipal para rescatistas y organizaciones proteccionistas.

El bloque de Fuerza Patria Tigre presentó un proyecto de ordenanza que busca prohibir la venta, comercialización y exhibición de animales con fines comerciales en todo el distrito. La iniciativa también contempla a los criaderos destinados a la venta y plantea medidas para promover la adopción responsable.

La propuesta fue presentada por el concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque, junto a Mercedes García, Luis Samyn Ducó, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo y Adriana La Magna. El proyecto plantea establecer un nuevo régimen integral de protección y bienestar animal en el Partido de Tigre.

Entre sus principales disposiciones, la iniciativa establece la prohibición de la venta, oferta, intermediación y exhibición con fines comerciales de animales vivos en establecimientos y actividades sujetas al control municipal. La restricción también alcanzaría a los criaderos y establecimientos de cría o reproducción cuando tengan como finalidad comercializar animales.

En paralelo, el proyecto establece que la adopción responsable tenga prioridad frente a la comercialización. Quedarían exceptuadas las adopciones sin fines de lucro realizadas por organismos públicos, refugios, organizaciones de protección animal, rescatistas y proteccionistas.

“Queremos avanzar hacia un Tigre donde los animales no sean tratados como una mercancía. Hay muchísimos animales esperando una familia y muchísimos rescatistas que todos los días hacen un enorme trabajo. Creemos que el Estado tiene que acompañarlos y promover la adopción responsable”, señaló Rovira.

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El antecedente de San Fernando

La iniciativa presentada en Tigre toma como referencia la experiencia de San Fernando, donde la Ordenanza 13.785/25 modificó el nomenclador comercial para impedir la venta y exhibición de animales.

La norma había sido sancionada en 2025 y el Municipio vecino anunció el 1 de septiembre de 2026 su puesta en aplicación. En ese marco, el intendente Juan Andreotti destacó públicamente la adopción como alternativa a la compra de animales.

El proyecto de Tigre incorpora expresamente esa ordenanza entre sus antecedentes legislativos.

“San Fernando dio un paso importante y creemos que Tigre también puede avanzar en ese sentido. Somos municipios vecinos y compartimos muchas de las mismas problemáticas. Si una política mejora la protección animal, vale la pena tomar esas experiencias y discutirlas acá”, agregó Rovira.

Multas, clausuras y apoyo a los rescatistas

El proyecto también establece un esquema de sanciones para quienes incumplan la prohibición. Las multas podrían ir desde el equivalente a uno hasta veinte salarios básicos mínimos del personal municipal. Además, se contempla la clausura temporaria y, en casos graves o de reincidencia, la clausura definitiva o revocación de la habilitación comercial.

La iniciativa propone, además, asignar lo recaudado mediante esas multas a acciones vinculadas con el rescate y cuidado animal. Entre ellas figuran la atención veterinaria, compra de medicamentos, castraciones, vacunación, alimentación, alojamiento transitorio y programas de asistencia para rescatistas y organizaciones proteccionistas.

Otro de los puntos es la creación de un Registro Municipal de Rescatistas, Proteccionistas y Organizaciones de Protección Animal, de inscripción voluntaria y gratuita, con el objetivo de generar un canal permanente de articulación con el Municipio.

“No alcanza solamente con prohibir. También tenemos que construir una política que acompañe a quienes rescatan animales, fortalezca las castraciones, promueva la adopción y dé herramientas para intervenir frente al abandono y el maltrato. La propuesta apunta a hacer todo eso de manera integral”, sostuvo Rovira.

El proyecto deberá ser analizado ahora por las comisiones correspondientes del Honorable Concejo Deliberante de Tigre antes de llegar al recinto.