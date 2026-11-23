La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas entregó una carta a la vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés. Reclamó el tratamiento urgente de una iniciativa sobre publicidad de plataformas de apuestas y advirtió sobre sus consecuencias en niños y adolescentes.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) reclamó al Senado de la Nación que trate de manera urgente un proyecto vinculado con la publicidad de las plataformas de apuestas en línea, ante el riesgo de que pierda estado parlamentario. La entidad también expresó su preocupación por el crecimiento de esta actividad y sus consecuencias sobre niños y adolescentes.

El planteo fue presentado mediante una carta entregada el jueves 19 de noviembre a la vicepresidenta de la Cámara Alta, la senadora María Carolina Moisés. El reclamo está dirigido a los legisladores nacionales para que den tratamiento prioritario a la iniciativa identificada como expediente 891/24.

Se trata del proyecto denominado Ley de Publicidad de Operadores de Juegos y Plataformas de Apuestas para los Juegos en Línea, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se encuentra próximo a perder estado parlamentario, según advirtió ACIERA.

La preocupación por las apuestas entre adolescentes

En la presentación, la organización manifestó su inquietud por el aumento de los juegos de azar en línea y sostuvo que sus consecuencias alcanzan a distintos sectores de la sociedad, con especial preocupación por la exposición de niños y adolescentes.

En ese sentido, la entidad planteó que las adicciones no afectan solamente a quienes las padecen, sino también a sus familias y entornos sociales.

“Como cristianos, nuestra misión es salvaguardar la integridad de todas las personas. En ese marco, reconocemos la gravedad de todas las adicciones y cómo afectan de manera grave a los seres humanos. Pero, ha de destacarse que dicha afectación no es sólo individual, sino que redunda en perjuicio de su grupo familiar, de sus grupos de pertenencia y de la sociedad toda”, señala uno de los párrafos de la carta.

El pedido a las autoridades y a las familias

Además del reclamo legislativo, ACIERA convocó a autoridades, grupos de padres, comunidades religiosas y otros actores sociales a impulsar acciones de prevención y difusión de los canales disponibles para realizar denuncias.

“Desde ACIERA, animamos a todos los actores sociales, autoridades, grupos de padres, comunidades de fe, a visibilizar a través de campañas u otros medios de divulgación, medidas de prevención y a la vez los canales de denuncias, para la protección de las nuevas generaciones”, expresó la organización.

El pedido central, sin embargo, está dirigido a los senadores nacionales, a quienes la entidad instó a avanzar con el tratamiento de la iniciativa para evitar que pierda estado parlamentario.

“Pero además, hacemos un llamado especial y puntual a los senadores nacionales para que den tratamiento de manera urgente y prioritaria al proyecto de ley oportunamente presentado titulado: PROYECTO DE LEY DE PUBLICIDAD DE OPERADORES DE JUEGOS Y PLATAFORMAS DE APUESTAS PARA LOS JUEGOS EN LÍNEA (Nro. 891/24), a fin de que el mismo no pierda estado parlamentario”, concluyó ACIERA.