Línea 343: cambian los recorridos y vuelve la numeración 333 desde este lunes

Desde este lunes 5 de octubre, Compañía Noroeste S.A. implementará un nuevo esquema en Zona Norte. Tres servicios recuperarán la numeración 333 y la línea 343 modificará uno de sus recorridos para pasar por Estación Olivos.

Tras el período de prueba y la evaluación del esquema implementado durante los últimos meses, desde este lunes 5 de octubre quedan confirmados los nuevos recorridos de colectivos en San Isidro.

Los servicios que la línea 343 venía realizando de manera provisoria quedan incorporados a la línea 333, perteneciente a la misma compañía. Con esta modificación, los ramales de la 333 extienden sus recorridos hacia sectores de Bajo Boulogne y Villa Jardín.

La reorganización también define el nuevo esquema de la 343, mientras que las líneas 228, 314 y 338 continúan con los recorridos que ya tenían establecidos.

Línea 333: los tres ramales y sus recorridos completos

Los recorridos incorporados a la 333 quedan distribuidos en tres ramales: A, C y D. Cada uno tendrá una identificación específica mediante el color de su cartel.

Ramal A: Carapachay–Acassuso

El Ramal A estará identificado con cartel blanco con letras rojas.

IDA: Desde Dr. J. Ingenieros y Av. B. Ader, por Av. B. Ader, D. de Acassuso, M. Pedraza, su continuación Ascasubi, Independencia, Ituzaingó, su continuación H. Quiroga, Paraná, Virrey Vértiz, Ucrania, Independencia, Av. A. Rolón (RP.4), J. Figueroa Alcorta, Malabia, B. de Irigoyen, Rotonda de Soleil, retoma B. de Irigoyen, Cno. Real Morón - San Fernando, Nuestras Malvinas, Matheu, Blandengues, Yatay, Av. A. Rolón (RP.4), Puente Márquez, Av. A. Rolón (RP.4), Alte. B. Encalada, Av. Sucre, J. Ingenieros, Av. A. Rolón, Intendente Neyer, Av. Centenario, su continuación Av. Santa Fe hasta Rotonda de Acassuso.

VUELTA: Desde Av. Santa Fe y Rotonda de Acassuso, por Av. Santa Fe, su continuación Av. Centenario, Intendente Neyer, Av. A. Rolón, J. Ingenieros, Av. Sucre, Alte. B. Encalada, Av. A. Rolón (RP.4), Puente Márquez, Av. A. Rolón (RP.4), J. Figueroa Alcorta, Malabia, B. de Irigoyen, Rotonda de Soleil, retoma B. de Irigoyen, Cno. Real Morón - San Fernando, Nuestras Malvinas, Matheu, Blandengues, Yatay, S. Ortiz (Est. Boulogne Sur Mer), Godoy Cruz, M. Rodríguez, Paraná, A. Guido, su continuación Drysdale, Independencia, Alvear, Chiclana, Cap. M. Cajaraville, Dr. J. Ingenieros hasta Av. B. Ader.

Ramal C: Rondín

El Ramal C, denominado Rondín, tendrá cartel rojo con letras blancas.

IDA: Desde D. de Acassuso y Av. B. Ader, por D. de Acassuso, M. Pedraza, su continuación Ascasubi, Independencia, Ituzaingó, su continuación H. Quiroga, Paraná, Virrey Vértiz, Ucrania, Independencia, Av. A. Rolón (RP. 4), J. Figueroa Alcorta, Matheu, Olazábal, Cno. Real Morón - San Fernando, M. de Sarratea, T. de Anchorena, B. de Irigoyen, Rotonda de Soleil, Colectora Panamericana Oeste, J. Figueroa Alcorta, Cno. Real Morón - San Fernando, C. Tejedor, Av. Uruguay, Alte. B. Encalada, J. Ingenieros, Av. Sucre, Gral. Guido, Av. Andrés Rolón, Diego Palma, Av. Centenario, su continuación Av. Santa Fe, Corrientes, Av. Fleming, Edison, Av. Fondo de la Legua, su continuación Av. B. Mitre, Av. Vélez Sarsfield, Av. B. Ader hasta D. de Acassuso.

VUELTA: Desde D. de Acassuso y Av. B. Ader, por Av. B. Ader, Vélez Sarsfield, Av. B. Mitre, su continuación Av. Fondo de la Legua, Edison, Av. Santa Fe, su continuación Av. Centenario, 3 de Febrero, Av. A. Rolón, Tte. Lonardi, San Jose, Guido, Av. Sucre, J. Ingenieros, Alte. B. Encalada, Av. Uruguay, C. Tejedor, Cno. Real Morón - San Fernando, J. Figueroa Alcorta, Gurruchaga, B. de Irigoyen, T. de Anchorena, M. de Sarratea, Cno. Real Morón - San Fernando, Olazábal, Yatay, S. Ortiz (Est. Boulogne Sur Mer), Godoy Cruz, M. Rodríguez, Paraná, A. Guido, su continuación Drysdale, Independencia, Alvear, Chiclana, Cap. M. Cajaraville, Dr. J. Ingenieros hasta Av. B. Ader.

Ramal D: Carapachay–Acassuso por Tomkinson

El Ramal D estará identificado con cartel amarillo con letras negras.

IDA: Desde Dr. J. Ingenieros y Av. B. Ader, por Av. B. Ader, D. de Acassuso, M. Pedraza, su continuación Ascasubi, Independencia, Ituzaingó, su continuación H. Quiroga, Paraná, Virrey Vértiz, Ucrania, Independencia, Av. A. Rolón (RP.4), J. Figueroa Alcorta, Matheu, Olazábal, Cno. Real Morón - San Fernando, M. de Sarratea, T. de Anchorena, B. de Irigoyen, Rotonda de Soleil, Colectora Panamericana Oeste, J. Figueroa Alcorta, Cno. Real Morón - San Fernando, C. Tejedor, Av. Uruguay, Alte. B. Encalada, J. Ingenieros, sube a Acceso Norte Ramal Tigre en Rotonda J. Ingenieros, baja de Acceso Norte Ramal Tigre en Rotonda Intendente Tomkinson, cruza a Intendente Tomkinson, Av. A. Rolón, Diego Palma, Av. Centenario, su continuación Av. Santa Fe hasta Rotonda de Acassuso.

VUELTA: Desde Av. Santa Fe y Rotonda de Acassuso, por Av. Santa Fe, su continuación Av. Centenario, 3 de Febrero, Av. A. Rolón, Intendente Tomkinson, sube a Acceso Norte Ramal Tigre en Rotonda Int. Tomkinson, baja de Acceso Norte Ramal Tigre en Rotonda J. Ingenieros, cruza a J. Ingenieros, Alte. B. Encalada, Av. Uruguay, C. Tejedor, Cno. Real Morón - San Fernando, J. Figueroa Alcorta, Gurruchaga, B. de Irigoyen, T. de Anchorena, M. de Sarratea, Cno. Real Morón - San Fernando, Olazábal, Yatay, S. Ortiz (Est. Boulogne Sur Mer), Godoy Cruz, M. Rodríguez, Paraná, A. Guido, su continuación Drysdale, Independencia, Alvear, Chiclana, Cap. M. Cajaraville, Dr. J. Ingenieros hasta Av. B. Ader.

Qué pasa con la línea 343

La reorganización también modifica los servicios de la línea 343. Uno de los principales cambios es el recorrido que vinculará Liniers, Estación Olivos y Carupá.

Desde Liniers hasta Ader y Vélez Sarsfield, las unidades mantendrán el recorrido del denominado ramal azul de la 343. A partir de allí continuarán por parte del trazado que anteriormente realizaba el servicio Carapachay–Olivos, circulando por Ader y Drago, con paso por la Clínica Independencia, Estación Munro y Estación Olivos.

Desde Olivos, el servicio retomará el recorrido del ramal azul de la 343 para continuar hasta Carupá.

De esta manera, el servicio Carapachay–Olivos deja de funcionar como ramal independiente, mientras que parte de su trazado queda incorporada al recorrido Liniers–Estación Olivos–Carupá.

Los recorridos históricos de la 343 por Tigre, Carupá, Lourdes y 304 no sufren modificaciones.

Las líneas 228, 314 y 338 mantienen sus recorridos

La Municipalidad de San Isidro también confirmó que las líneas 228, 314 y 338 continuarán con los recorridos que ya tenían establecidos.

El nuevo esquema surge después del período de prueba aplicado a los recorridos implementados durante los últimos meses. Los servicios provisorios de la 343 pasan ahora a formar parte de la 333, perteneciente a la misma compañía.