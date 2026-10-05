Tigre no pudo con Argentinos Juniors y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Tigre cayó 2-1 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la undécima fecha del Torneo Clausura. Dómina marcó el descuento y Zenobio atajó un penal en el cierre del primer tiempo.

Tigre no pudo cortar su racha negativa y perdió 2-1 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Diego Dabove quedó undécimo en el Grupo B, con 12 puntos, y acumula cinco partidos sin ganar.

El conjunto de La Paternal se puso en ventaja rápidamente, pero Tigre tuvo oportunidades para descontar antes del descanso. Incluso dispuso de un penal en el quinto minuto de descuento, aunque el arquero Gonzalo Siri se quedó con el remate de Jabes Saralegui y también con el rebote.

El primer gol llegó a los cinco minutos. Matías Giménez Rojas recibió por izquierda y asistió a Kevin Gutiérrez, quien controló y sacó un derechazo bajo al primer palo que superó a Felipe Zenobio.

Tigre tuvo su primera chance a los 12 minutos. Un centro buscapié atravesó el área y Santiago González remató, pero el defensor Francisco Álvarez despejó cerca de la línea.

El equipo de Diego Dabove volvió a acercarse a los 13 minutos, cuando un centro complicó a Zenobio y dejó la pelota en el punto del penal. Hernán López Muñoz intentó cruzar su remate, pero la pelota se fue desviada.

A los 35 minutos, Santiago López tuvo otra oportunidad para Tigre. Recibió cerca del área, sacó un derechazo cruzado y el arquero de Argentinos alcanzó a desviarlo: la pelota terminó pegando en el palo.

Cuando Tigre buscaba el empate, Argentinos volvió a golpear. A los 41 minutos, Sebastián Prieto envió un centro al punto del penal y Gastón Verón anticipó para colocar la pelota en el ángulo derecho de Zenobio.

El cierre del primer tiempo tuvo nuevamente a Tigre como protagonista. Tras un centro desde la derecha, Federico Álvarez conectó de cabeza y la pelota dio en el travesaño.

La última oportunidad de la etapa inicial llegó en el quinto minuto de descuento, cuando Tigre consiguió un penal tras una infracción sobre Álvarez. Jabes Saralegui se hizo cargo de la ejecución, pero Gonzalo Siri atajó el remate y también pudo contener el rebote.

Dómina descontó, pero Tigre no pudo llegar al empate

Tigre encontró el descuento a los 11 minutos del segundo tiempo. Saralegui armó una buena jugada individual por la derecha y filtró la pelota para Jerónimo Dómina, quien cruzó un derechazo que ingresó por el ángulo derecho de Siri.

El equipo de Dabove buscó la igualdad, pero Argentinos consiguió sostener la ventaja. A los 34 minutos, Ignacio Peluffo tuvo una nueva oportunidad para el local con un remate desde el borde del área que pegó de lleno en el travesaño.

Con la derrota, Tigre quedó undécimo en el Grupo B, con 12 puntos, mientras que Argentinos Juniors cortó una racha de tres partidos sin triunfos y volvió al primer puesto de la zona, con 21 unidades.

En la próxima fecha, Tigre será local ante Banfield el sábado 10 de octubre desde las 19:15. Argentinos Juniors, por su parte, visitará a Platense el domingo 11 a las 17:00.