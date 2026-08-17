Museo de Arte Tigre recibió a Guillermo Jaim Etcheverry tras la donación de 250 obras

El exrector de la Universidad de Buenos Aires recorrió el Museo de Arte Tigre, donde desde abril de 2025 se exhiben 250 piezas de su colección privada.

La colección de Guillermo Jaim Etcheverry incorporada al Museo de Arte Tigre volvió a ser protagonista durante la visita del médico, científico y exrector de la Universidad de Buenos Aires al espacio cultural, donde se exhiben 250 obras que pertenecieron a su acervo privado.

La exposición permanece abierta desde abril de 2025, luego de que el MAT formalizara durante ese año el ingreso de las piezas reunidas por Etcheverry. La incorporación fue producto de un vínculo construido a lo largo del tiempo entre el coleccionista y la institución.

Durante su visita, el exrector de la UBA recorrió la muestra junto a funcionarios del Gobierno de Tigre y posteriormente acompañó a estudiantes de nivel primario que participaron del programa educativo “Mu-TA: Museo Taller”.

La secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, destacó la importancia de la incorporación de la colección al patrimonio del museo.

“Es muy importante recibir a Guillermo en la institución, como así también que haya confiado en el Museo de Arte Tigre para poner en resguardo a su enorme acervo de obras. Son 250 piezas pertenecientes a su colección privada que enaltecen aún más a la institución. Esto también es una decisión política del intendente Julio Zamora, que tiene que ver con continuar fortaleciendo el acceso a la cultura”, señaló.

Al finalizar la jornada, Zamora, las directoras generales del MAT Graciela Arbolave y Graciela Basso, junto con representantes de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Tigre (AAMAT), realizaron un agasajo a Etcheverry y le entregaron un reconocimiento por su trayectoria en los ámbitos de la medicina, la educación y la cultura.

La colección fue incorporada al museo por su perfil patrimonial y educativo, en línea con la visión del coleccionista.