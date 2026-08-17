La Parroquia San Cayetano de Benavídez celebró sus 40 años junto a la comunidad de El Arco

La parroquia del barrio El Arco realizó una celebración con la participación del intendente Julio Zamora, autoridades municipales, vecinos y representantes de la comunidad religiosa.

La parroquia San Cayetano de Benavídez celebró sus 40 años con una jornada junto a vecinos del barrio El Arco, en una actividad que reunió a la comunidad religiosa y autoridades del Municipio de Tigre.

El encuentro contó con la presencia del intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. Durante la jornada se compartió un almuerzo y hubo presentaciones de grupos de baile de artistas locales.

La celebración también sirvió como espacio de encuentro entre los referentes de la capilla y los vecinos. “Compartimos este encuentro para escuchar a los vecinos que no la están pasando bien y que viven una realidad muy dura”, señaló Julio Zamora.

El intendente sostuvo además que las fiestas patronales permiten mantener contacto con las necesidades del barrio. “No nos desentendemos de la realidad que le toca pasar a la sociedad. La actualidad es muy dura. Muchos vecinos y vecinas la están pasando mal y los salarios no llegan a cubrir las necesidades básicas. Hoy compartimos un encuentro emotivo con los fieles, estas fiestas patronales nos permiten escuchar a la gente del barrio y seguir construyendo el Tigre que queremos”.

El trabajo de la capilla en El Arco

Durante la actividad, Gisela Zamora destacó el rol de la institución religiosa como espacio de encuentro y el trabajo conjunto con el Municipio.

“Es muy importante estar presentes y acompañar esta celebración. La iglesia es de puertas abiertas y un lugar de encuentro, donde se congregan los vecinos y vecinas. Hay que destacar el trabajo que venimos realizando junto con la capilla. Con las instituciones garantizamos que la comunidad acceda a los diferentes servicios municipales”, afirmó.

El padre Martín también participó del acto por el aniversario. Junto a Julio Zamora brindó unas palabras alusivas y reafirmó el compromiso de continuar con una agenda conjunta.

El sacerdote señaló que lleva nueve años en la capilla y destacó las distintas actividades que se desarrollan allí. “El Arco es un barrio especial, en la capilla realizamos todas actividades que tienen que ver con la fe, pero también acciones de acompañamiento para la comunidad como grupos de apoyo para personas con adicciones, actividades para la tercera edad y fortalecimiento del área educativa”.

Como cierre de la jornada, representantes de San Cayetano recibieron una placa conmemorativa entregada por el Municipio y se realizó el tradicional corte de torta por los 40 años.