Vicente López: Kicillof presenta el nuevo Consejo de la Economía del Conocimiento

El nuevo organismo bonaerense será presidido por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y reunirá a empresas, universidades, sindicatos, cámaras y organismos públicos.

El Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) será presentado este martes en Vicente López con una misión que excede la articulación entre empresas y el Estado: la Provincia busca utilizar al nuevo organismo para impulsar políticas de innovación, desarrollo tecnológico y empleo y, a largo plazo, transformar la matriz económica bonaerense.

El lanzamiento será desde las 9 en El Cubo Eventos y estará encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien asumirá como presidente del Consejo.

La propuesta reúne en una misma mesa a sectores que habitualmente intervienen en distintas áreas de la economía del conocimiento: empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos, startups y organismos públicos. El objetivo es establecer líneas de trabajo comunes y avanzar en políticas para el crecimiento del sector dentro de la provincia.

El COPEC fue creado como un ámbito permanente de diálogo y construcción de consensos entre el Estado y los actores vinculados con la economía del conocimiento. La agenda estará vinculada con la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de talento y la generación de empleo.

El desafío planteado por la Provincia es que ese entramado pueda tener un impacto más amplio sobre la estructura productiva bonaerense. La iniciativa apunta a potenciar la capacidad del sector para transformar la matriz económica de la provincia de Buenos Aires.

“El COPEC propone sentar en una misma mesa al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups. La Provincia ya viene trabajando en la materia, pero ahora amplía el alcance para generar este consejo junto a un gobernador que impulsa la iniciativa para transformarla en políticas de futuro”, sostuvo Sujarchuk.

La presentación tendrá lugar este martes 18 de agosto, desde las 9, en El Cubo Eventos, en Vicente López. Quienes quieran participar deben realizar una inscripción previa.

Inscripción al lanzamiento del COPEC