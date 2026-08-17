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Vicente López

Vicente López ya tiene 204 Puntos Seguros: cómo funcionan y qué respuesta reciben los vecinos

Vicente López llegó a 204 Puntos Seguros para reforzar la respuesta ante delitos y emergencias
Los dispositivos permiten comunicarse mediante cámara y audio con el Centro de Monitoreo ESCUDO ante hechos de inseguridad, accidentes o emergencias médicas. Más de 4.000 vecinos ya utilizaron la herramienta.

Vicente López ya cuenta con 204 Puntos Seguros distribuidos en los distintos barrios del partido, dispositivos que permiten a los vecinos comunicarse mediante cámara y audio con el Centro de Monitoreo ante situaciones de inseguridad, accidentes o emergencias.


Las últimas incorporaciones fueron instaladas en Juramento e Independencia, en Carapachay, y en Ugarte y Valle Grande. Se trata de dos puntos de circulación frecuente, próximos a establecimientos educativos, comercios y otros espacios de concurrencia vecinal.


La herramienta ya fue utilizada por más de 4.000 vecinos durante el último tiempo para solicitar asistencia ante distintas situaciones.


Cómo funcionan los Puntos Seguros


Los dispositivos permiten establecer una comunicación directa con el Centro de Monitoreo ESCUDO. A partir del aviso, el sistema puede activar los recursos disponibles según el tipo de emergencia, entre ellos patrullas, Bomberos, Defensa Civil o ambulancias.


Los Puntos Seguros pueden utilizarse para alertar sobre hechos de inseguridad, situaciones sospechosas, accidentes de tránsito o emergencias médicas.


La intendenta Soledad Martínez explicó que el objetivo es acortar los tiempos de respuesta ante un pedido de asistencia.


“Los Puntos Seguros son una herramienta que instalamos hace muchos años en Vicente López, en todos los barrios. Incorporan tecnología para que los vecinos estén conectados de manera automática, con cámara y audio, con nuestro Centro de Monitoreo. Eso nos permite despachar muy rápido patrullas, bomberos, Defensa Civil, ambulancias y todos los recursos disponibles que tenemos en Vicente López”, señaló.


La funcionaria agregó que el uso de estos dispositivos ya alcanzó a miles de vecinos.


“El beneficio es directo para los vecinos. De manera instantánea pueden conectarse con nuestro Centro de Monitoreo y tener una respuesta directa de patrullas, bomberos, Defensa Civil y ambulancias. Más de 4.000 vecinos pudieron usar esta herramienta en este último tiempo de manera eficaz, así que el beneficio es completamente directo”, sostuvo.


Los nuevos dispositivos de Carapachay y Ugarte


Uno de los nuevos Puntos Seguros se encuentra en Juramento e Independencia, en Carapachay, un sector donde confluyen establecimientos educativos, la parroquia y comercios.


El otro fue instalado en Ugarte y Valle Grande, a pocas cuadras de la Panamericana y cerca de la Escuela Primaria N° 31, la Escuela Secundaria N° 10 y distintos comercios.


La red forma parte del esquema de seguridad municipal y se complementa con el despliegue de la Patrulla Municipal y el sistema de monitoreo mediante cámaras.


Martínez también destacó la inversión municipal en herramientas destinadas a la prevención del delito y cuestionó la situación de seguridad en el conurbano bonaerense.


“En una provincia y en un conurbano que cada vez es más inseguro y violento, nosotros decidimos enfrentar el delito, decidimos hacer más, como no lo hace el gobernador, y vamos a seguir invirtiendo recursos municipales para que nuestros vecinos puedan vivir tranquilos”, afirmó.

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